Messi és Raúl is a Kisstadionban cselezett

Lovai Róbert, a Juhász Gyula Általános Iskola tanítója azzal az ötlettel állt elő, hogy ha már Témahét van a suliban, akkor az egyik nap szervezzenek osztályok közötti kispályás labdarúgó-bajnokságot. A Délmagyarország és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. partner volt, így főszerepet vállalt a 3. és 4. osztályosok bajnokságának megszervezésében.Szólt a zene az újszegedi Kisstadion Petőfi-pályáján, amikor megérkezett a közel 200 diák. Először a harmadikosok léptek pályára. Minden osztály készült, és nemcsak a fiúk, hanem a lányok is, akik pomponbemutatóval indították a bajnokságot. Tapsolt mindenki, kellő hangulatban kezdődtek a küzdelmek. A kicsiknél az A-sok, azaz az angol szakosok nyerték a döntőt, miután 1–0-ra legyőzték a B-seket, a németeseket.Jó volt látni, hogy micsoda akarattal és kedvvel játszottak a gyerekek, nem volt mindenki Messi – pedig azért jó néhányan ilyen mezben játszottak – vagy C. Ronaldo, de ha sikerül őket rávenni arra, hogy sportoljanak, akkor azt szívesen teszik. Zúgott is a „Hajrá, A-sok!", „Hajrá B-sek!" kiáltás a pálya mellől, ez pedig külön motivációt jelentett minden osztálynak.Volt bemutatás is, úgy érezhették magukat a gyerekek, mint ha egy nagy eseményen vennének részt. A negyedikesek is pomponbemutatóval indítottak, az A-sok látványos koreográfiát készítettek. Itt is izgalmas csatát vívott a négy osztály, itt a B-sek végül büntetőkkel nyertek az A-sok ellen. A győztesek körbefutották a pályát, a vesztesek hasonlóan szomorúak voltak, mint a Juventus játékosai az elveszített cardiffi BL-döntő után.Zárásként Vadkerti Attila, a Pick egykori kapitánya pacsizott mindenkivel, majd percekig osztogatta az autogramot. Jó kis nap volt, igazi példa, hogy igenis rávehető minden gyerek a sportolásra. Csak olyan tanítók kellenek, akik ezt megszervezik.