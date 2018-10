Messze a bravúrtól: a szezon nyitómeccsén a Szentesnek esélye sem volt az Eger ellen

Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt volt a Metalcom-Szentes ugyanabban a helyzetben, mint ma: a jóval erősebb Eger ellen kellett hazai pályán helytállnia a férfi vízilabda OB I nyitófordulójában. Ezúttal is a Kurca-partiak otthonában rendezték az idény első találkozóját, izgalom viszont nem akadt annyi, mint tavaly. Egy éve fantasztikus védekezéssel 4–6-os eredményt ért el a hazai csapat, amely ezúttal meg sem tudta közelíteni ellenfelét. Persze a vendéglátók nem voltak egyszerű helyzetben, hiszen csapatkapitányuk, Somogyi Balázs vírusos megbetegedéséből épphogy meggyógyulva csak csereként vállalta a játékot, a gólerős Athanasziosz Kriszoszpatiszra pedig még négy hétig nem lehet számítani.



Az Eger az első negyed után két góllal vezetett, a félidőre megduplázta előnyét, majd 5–9 után egy 6–0-s rohammal állva hagyta Vörös Viktorékat. A hevesiek ezt könnyen megtehették, ugyanis a Metalcom tíz emberelőnyéből mindössze egyet tudott gólra váltani. Jó hír, hogy bőven lesz idő a hibák javítására, hiszen a bajnokság október 20-án folytatódik, ekkor a Honvéd vendége lesz a Szentes.



Pellei Csaba: – Csalódott vagyok, sokkal szorosabb mérkőzést vártam. Hét lőtt góllal lehet szoros meccset vívni az Egerrel, de 16 kapott góllal bárkitől ki lehet kapni. Az egriek úgy lőttek gólt, ahogy akartak. Tavaly stabil védekezés volt ránk jellemző, most is erre lenne szükség, sokat kell dolgozni ezen. A csapatunknak a harmadik negyed közepétől nem volt tartása.



Metalcom-Szentes–Eger 7–16 (1–3, 3–5, 1–4, 2–4)

Férfi vízilabda OB I, 1. forduló, A csoport. Szentes, Dr. Rébeli- Szabó József Városi Sportuszoda, 400 néző. Vezette: Mucskai, Knézy.

Metalcom-Szentes: György – Kiss, NAGY 3, Vörös 1, Werner, Kuzmenko, Pellei F. Csere: Kókai, Pellei K. 1, Manojlovics 1, Hegedűs, Somogyi, Tóth. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Eger: Valics – RASOVICS 7, HOSNYÁNSZKY 2, Decker, Murisics 1, Gyárfás 2, Vlahópulosz 2. Csere: Csiszár (kapus), Lukács, Avramovics, SÁNTA 2, Tóth, Kürti, Biros. Vezetőedző: Dabrowski Norbert.

Gól – emberelőnyből: 10/1, ill. 8/5.

Ötméteresből: 1/1, ill. –.

Kipontozódott: Kuzmenko, ill. Lukács.