Mesternégyessel a második a góllövőlistáján: Hatvani József, az SZVSE csatára a forduló gólvadásza

Az FK 1899 Szeged ellen egyszer, legutóbb, a Zsombó ellen 6–2-re megnyert megyei I. osztályú mérkőzésen már négyszer volt eredményes az SZVSE támadója, Hatvani József (26), így áll a góllista második helyén.– Az első gólnál megelőztem a védőket, és úgy fejeltem a hálóba – emlékezett vissza mesternégyesére a csatár. – A másodiknál Péter Sanyi centerezett, én pedig bepasszoltam a kapuba a labdát, majd a védő lábáról loptam le, eltoltam mellette, és a sarokba helyeztem. A negyedik még nekem is tetszett: egy átvétel után emeltem át a labdát a kifutó kapus felett.A támadó a nyáron érkezett az SZVSE-hez Algyőről.– Elég jónak tűnik a csapat – mondta Hatvani József. – Csongrádon még nem volt szerencsénk, mert hiába támadtuk végig a meccset, a hajrában kapott góllal vesztettünk. Az FK 1899 Szeged és a Zsombó ellen azonban már megvan a három pont. Az előző bajnokságban 24, előtte 29 gólt szereztem, ez utóbbit szeretnénk felülszárnyalni. Ebben sokat segíthet a most is rengeteget passzoló Péter Sándor. És hogy miért igazoltam el Algyőről? Tetszett az SZVSE távlati célja, és úgy éreztem, váltanom is kell.