Mesterüket követik a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub edzői

Nincs olyan év, olyan versenyidény, amelyben ne tűnne fel újabb szegedi tehetség. Balassa Judit és Kanyó Dénes folytatja azt a munkát, amit néhai mesterük, Gyémánt Imre felépített. A két tanítvány viszi tovább hazánk egyik leghíresebb és legeredményesebb búvárúszó-egyesületét.



Mindketten a sportág megszállottjai, szeretik a munkájukat, a medence partján érzik jól magukat. Sőt, Kanyó Dénes még a versenyeken is bizonyít, így jó példát mutat a feltörekvő fiatalságnak.



A klub olyan szépen felépítette magát, hogy népes gyerekcsapat jár az edzésekre. Szerencsés helyzetben van a két a tréner, nem kell lasszóval fogni a gyerekeket, nincs olyan hét, hogy ne lenne új jelentkező, aki a búvárúszás alapjaival szeretne megismerkedni.



Idén sem maradtak el a jó eredmények, itthon és külföldön is figyelemre méltó eredményeket értek el a szegedi ifjú sportolók.



– Kilencvenhárom igazolt versenyzőnk van – kezdte a beszélgetést a világbajnok búvárúszó, edző, Kanyó Dénes –, ebből hetven rendszeresen indul versenyeken. Varga Jázmin 13 évesen már ott kopogtat a juniorválogatott ajtaján, Lovász Janka a cápa korosztályban minden számban nyert, ő lett a korcsoport legjobbja 2016-ban.



Hajnács Lili és a közelmúltban Makóról hozzánk érkező Kothencz Petra is a jövő nagy ígérete, és Farkas Richárdnak is megvan minden esélye arra, hogy jövőre rajthoz állhasson a tomszki junior-világbajnokságon. Sokat edzenek a versenyzőink, most a két ünnep között sem állunk le, komoly feladatok várnak ránk 2017-ben, így minden alkalmat megragadunk arra, hogy még jobbak legyünk, gyakorolhassunk.