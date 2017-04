Metalcom-Szentes: bennmaradásuk a tét

Eljött a nap, amikortól már egy-egy vereség végzetes, kezdődik a rájátszás. A férfi vízilabda OB I legizgalmasabb szakasza szokott ez lenni, de az idei kiírásban lesznek párharcok, amelyek gyorsan eldőlhetnek. Reméljük, hogy nem a ContiTech Szeged Diapolo jut erre a sorsra jövő hét szerdán, hiszen az egyik fél hetedik pontjáig tartó versengésben 0–6-ról indul a BVSC ellen, de a Metalcom-Szentes esetében már más a helyzet.A Kurca-partiak ugyanis a 14–15. helyezettek meccsdömpingjét 3–3-ról kezdik a Tatabánya ellen. Ma lesz az első meccs, 15 órától idegenben kezdik a harcot a szentesiek, nem is akármilyen céllal: a párharc győztese bebiztosítja bennmaradását az élvonalban. Nagy a tét, de ez nem nyomasztja Pellei Csaba tanítványait.– Nyugodtan, önbizalommal telve várjuk a párharcot. Szerencsére nincs sérültünk, mindenki harcra kész – kezdte a beszélgetést a szentesiek csapatkapitánya, Somogyi Balázs.– A fiatalokra is számíthatunk, évközben rengeteget fejlődtek. Csodát persze nem lehet tenni egy szezon alatt, de sok lehetőséget kaptak, amit kihasználtak, és ez most jól jöhet. Le tudjuk kétszer győzni a Tatabányát, be is szeretnénk bizonyítani!A két csapat egymás elleni eredményei kiegyenlítettek voltak a középszakaszban, hiszen a Szentes és a Tatabánya is kétgólos győzelmet tudott otthon kiharcolni.– Alaposan kielemeztük az említett két bajnokit. Két kulcsa van a sikereknek: minél többször meg kell akadályoznunk a Tatabánya centerjátékát, valamint az emberhátrányos védekezésünket javítani kell az eddigiekhez képest. Rá is gyúrtunk ezekre, elvégeztük a munkát. Reális esélyünk van a párharc megnyerésére, ami egyébként hatalmas siker lenne. Ezzel ugyanis túlteljesítenénk a idei tervet. Eredetileg a bennmaradás kiharcolása volt a cél, de győzelmek esetén a 13. helyért is harcolhatnánk, és nyugodtan várhatnánk a végjátékot – nyilatkozta Somogyi Balázs.