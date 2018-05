Metalcom-Szentes: egy lépésre a boldogság

Nagy harc lesz. Fotó: Vidovics Ferenc

11–3... még most is hihetetlen, mennyire simán lépte le fővárosi riválisát a Kurca-parti csapat a második meccsen, ezzel kiharcolva a harmadik találkozót, és megtartva az esélyt a 11. helyre. Arra a pozícióra, amely a tavalyi 15., épphogy bennmaradást jelentő hely után komoly előrelépés és nagy büszkeség lenne a szentesiek számára.A Metalcom teljesítette az elsődleges célt, vagyis a legjobb 12 csapat közé kerülést, talán ennek is tudható be az az örömvízilabda, amit legutóbbi két hazai bajnokiján bemutatott. A Komjádi uszodában viszont nem lehet sétagaloppra számítani, a párharc első fővárosi találkozóján is minimális különbséggel nyertek a hazaiak. Ráadásul a vendéglátók kaptak egy pluszmotivációt: a visszavonuló olimpiai bajnokot, Steinmetz Ádámot búcsúztatják.Ez persze nem hatja majd meg a Szentest: Somogyiék mindent megpróbálnak majd, hogy kihozzák a maximumot a szezonból. Ebben komoly feladat hárulhat Nagy Mártonra, aki az OB I góllövőlistáján a legjobb tíz közé került, 46 találattal a 10. helyen áll.