Metalcom-Szentes: nem nyerhettek

Pécs–Metalcom-Szentes 9–8

(1–1, 0–3, 4–1, 4–3)

Férfi vízilabda OB I, alapszakasz, A csoport, 12. forduló. Pécs, 200 néző. Vezette: Vogel, Homonnai.

Pécs: BARÁT (13 védés) – Kolozsi, Horváth Zs., Csacsovszki A. 1, Macsi 2, GOGOV 2, Csacsovszki E. Csere: LAJKÓ 3, Krizsán, Opacak 1, Safrankó, Csaba, Szabó E. Vezetőedző: Lukács Gergely.

Metalcom-Szentes: GYÖRGY (9 védés) – Reuten, Werner 1, Van Mil, Bocskay, Somogyi 3, Vörös V. Csere: Kiss K. 1, Takács J. 1, Pellei K. 1, Tóth Gy., Kókai 1. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Gól – emberelőnyből: 3/14, ill. 2/7.

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 3/4.

Kipontozódott: Lajkó, Van Mil, Kiss K.

Kiállítás (végleg cserével): Kolozsi, Macsi, Csaba.

Kiállítás (brutalitásért): Vörös.

A találkozó első felében kellemes meglepetésre a vendégek akarata érvényesült, és remek játékkal a Szentes a harmadik negyed elején Somogyi és a jól védő György vezérletével 5–1-re vezetett.A hazaiak ekkor felálltak – elég érdekes körülmények között. Egy durva szentesi szabálytalanság után hosszú percekig állt a játék, miközben a játékvezetők elemezték a történteket. Végleges kiállítások (Macsi, Kolozsi, illetve Vörös) következtek, majd egy-egy büntető, amit a Szentes kihagyott (a volt szegedi Baráth hárított), Gogov viszont belőtt, ezzel egyenlített a Pécs (5–5).Ezután még Csabát is végleg kiállították, majd a Szentes edzőjének, Pellei Csabának is el kellett hagynia a kispadot. Ezt követően Vörös négyperces kiállítását kihasználva ellépett el a Pécs (8–5).A Szentes – bármennyit is vett ki belőle az állandó emberhátrány – igyekezett, és Kiss K. akciógólja után 9–7-re kapaszkodott fel, sőt Kókai 16 másodperccel a vége előtt egy gólra hozta fel a vendégeket, de az egyenlítés már nem sikerült.