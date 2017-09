Metalcom-Szentes: több sérülés is nehezíti Pellei Csaba dolgát

– A fővárosban voltunk, a Vasas és a BVSC ellen is kétkapuztunk – számolt be lapunknak a csapat legfrissebb híreiről Pellei Csaba (képünkön) vezetőedző. – Sajnos nem teljes a keretünk, Vörös Viktor keze nem tökéletes, és a két kapusunk is kisebb sérüléssel bajlódik. Az elmúlt héten a Miskolc vendégeskedett nálunk, nagyon hasznosak voltak ezek a találkozók is. A Szegedről igazolt négy új fiú, Meixner Marcell, Palotás Gergely, Nagy Márton és Pellei Frank is gyorsan felvette a ritmust, kezdenek beépülni a csapatba. A jövőhéten Debrecenbe utazunk, ott szerepelünk egy tornán, amelyen a hazai csapat mellett a Miskolc és a Honvéd ugrik majd vízbe.