Mi kell a vb-érmekhez? 2 BEK-győztestől kértünk véleményt a férfi és női pólóválogatottról

Tóth Ildikótól és a női válogatottól is sokat vár a közönség hazai pályán. Fotó: MTI

Vízilabda-válogatottjainktól minden világeseményen érmeket várnak a szurkolók, egy hazai rendezésű vb-n pláne, de nem lehet ezt ilyen egyszerűen elintézni, mert erős a mezőny. A férfiakra óriási nyomás került, hiszen négy éve nyertek nagy tornát, és a külső szemlélő számára nehéz eldönteni, mit is lehet tőlük reálisan elvárni. Milyen eredménynek lehetne örülni?– Annak, ha láthatóan a maximumot kihozzák magukból – szólt az első reakció Szabó Zoltántól, a Szegedi Vízipóló Suli szakmai igazgatójától, majd ki is fejtette véleményét válogatottunkról. – Ehhez feltétlenül szükséges a jó hangulat és egy nyugodt edző, ez adott. Märcz Tamás mindig is jól nyúlt a meccsekbe, sok nagy csatát megélt, nemzeti csapatunknál pedig láthatóan kevésbé kötött a légkör és a játék, pólósaink a korábbiaknál több lehetőséget kapnak az önmegvalósításra és az improvizálásra. Látszik a srácokon, hogy ez jót tesz nekik, lendületesek és magabiztosak.

Természetesen szóba került két másik fontos tényező is: egyrészt a szegedi nevelésű, vb-keretbe kerülő Török Béla, na és persze a szerbek, akiket mindenki le akar taszítani a trónról.– A vízilabda iránya egyértelmű, egyre több univerzális játékosra van szükség. Béla ilyen, remekül bekkel, és lövőhelyzet esetén sem jön zavarba. Azt sugallta a felkészülés során, hogy adják oda neki a labdát, megoldja. És a BENU- kupán bizonyította, hogy meg is csinálja. A szerbek? Tőlük továbbra is dominancia várható. Egy esetben lehet őket leigázni: ha egy csapat száz százalékot nyújt, míg a szerbek esetleg félgőzzel játszanak – mondta az egykori BEK-győztes Szabó, aki nagyon kíváncsi arra, a magyarok mire képesek, ha jókapusteljesítménnyel találják szembe magukat, a felkészülés során ugyanis a szerbek elleni edzések kivételével erre nem akadt példa.Hozzátette: a magyaroknak a sorsolás miatt ezen a világbajnokságon nem lesz könnyű meccsük: 4 olimpián szereplő válogatott van a csoportunkban – az ausztrálokat és az olaszokat nem kell bemutatni a magyaroknak, de a franciák is tudnak kényelmetlenséget okozni, erről a horvátok is tudnak mesélni –, és ahhoz is szerencse kell, hogy egyenes kieséses szakaszban megkapjuk Kanadát – minden más esetben csak nehéz találkozóink lesznek.Női pólóválogatottunk esete egyszerűbb, hiszen egy összeszokott keret és stáb Európa-bajnokként vág neki a budapesti vb-nek. Vincze Edit, a Szentessel korábban BEK-győztes pólós szerint egyszerű a kulcs.– Jó alapokra tudnak építeni, ami pluszt adhat, az a csibészség, a lazaság, a jókedv. Ez kell egy hazai vébén, különben a nyomás görcsössé teszi őket – véli Vincze Edit, aki jelenleg a Szentes Városi Úszó Klub vezetőedzője. – Olvastam a kézzel írt fogadalmaikat, ebből látszik, hogy a tudatosság és a profi munka megvan. Mondják, hogy túlságosan Bujka Barbarára épül a játék, de szerintem rajta kívül is vannak nyerő emberek, és nem csak mondjuk Keszthelyi Ritára gondolok, sokan tudnak kulcspillanatokban előrelépni. Érezhető, hogy pszichológiailag fel vannak készülve a lányok a hazai közönség okozta nyomásra, így az lehet kérdés a végjátékban: a fizikálisan erősebb favoritok, vagyis az Egyesült Államok és Ausztrália ellen is bírják-e majd tartani a lépést. Szerintem igen, ebből arany is lehet – zárta esélylatolgatását.