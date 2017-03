Mi lett vele? - Hetvenöt évesen is tart edzést Szalkai László

A civil ring



Szalkai László a sport mellett munkát vállalt, hogy eltarthassa saját magát, majd családját. Elő- ször a mérleggyárban dolgozott lakatosként, majd a Fémtechnikához került, ahol volt meós, vagyis minőségellenőr, kereskedelmi ügyintéző, anyaggazdálkodó-anyagbeszerző. Nyugdíj előtti két évét a Csomiépnél töltötte.

– Meglepett, de kellemesen, hogy helyet kaptam a vásárhelyi sportnagyságok között az Akikre büszkék vagyunk falon – mondta a 75 éves ökölvívóedző, Szalkai László . A Hódmezővásárhelyi Box Klub vezetőedzői posztját két éve átvette tőle lánya, a háromszoros magyar bajnok, civilben biztonsági őr Szalkai Edina . De még ő is tart tréningeket a kicsiknek a Vívócentrumban lévő ökölvívóteremben, hétfőn, szerdán és pénteken.– Bárcsak az én időmben lett volna ilyen lehetőség, az utcán készültem a bajnokságokra – sóhajtott fel Laci bácsi.Gyerekkora óta bunyózik, 13 éves korától adta-kapta a pofonokat. Az első edzői Mikulai Sándor és Erdei István voltak. Később ő honosította meg újra, 1972-ben, a sportágat a városban, a szegedi klub – ahol edzősködni kezdett – kihelyezett tagozataként, szakosztályaként. Ifjúsági bajnokként, korosztályos válogatottként is hiába hívták, csábították – a Honvéd és az MTK is kinézte magának –, nem ment el Vásárhelyről. Egy-két hétnél tovább sehol sem bírta.– Minden idekötött, itt voltak a barátok, a csajok, és akkor még a szüleim is éltek.Felnőttként Róma olimpiai bajnokával, a legendás Török Gyulával szerepelt egy súlycsoportban, a légsúlyban.– Nagy tisztelője vagyok, az emlékét sem akarom sérteni, de egyszer megvertem. Nagyon szoros meccs volt, szerintem én voltam a jobb – érzi azt a bunyós, mikor kerekedett felül –, de a pontozók őt hozták ki győztesnek – mesélte.Gyorsan hozzátette: nem állítja, hogy olimpiai aranyat nyert volna. Kedvenc tanítványai közé tartozott lányán kívül Kovács Pál és a sportágat imádó, de nagy klasszisnak nem számító, Gurigás becenévre hallgató Kerekes János.– Hogy mit jelent számomra a boksz? Mindent! Már csak azért is, mert az ökölvívás a szegények sportja – jómagam is egyszerű vásárhelyi parasztgyerek voltam –, de gazdagnak kell lenni bátorságban, becsületben és felkészültségben. Addig csinálom, amíg az egészségem engedi. Mostanában már egy kicsit hamarabb fáradok – mondta a 75 éves szakember.