Mi lett vele? - Udvari Szabolcs triatlonra készül

Másfél évvel ezelőtt, 2015 nyarán játszotta utolsó bajnoki mérkőzését a Mórahalom akkor még megyei I. osztályú csapatában Udvari Szabolcs (42). A 94 első osztályú mérkőzésen 7 gólt szerzett védő teljesen eltávolodott a labdarúgástól.– Úgy éreztem, már nincs szükség rám – mondta Udvari. – A nagypályán már korosnak számítottam, kispályázni nem szoktam, de nem is fér bele az időmbe, hiszen akár késő délutánig is dolgozom. Átértékelődött az életem, így aztán most a test karbantartása teszi ki az időmet. 85 kilogramm vagyok, sosem fáradok el, és mivel 30 évig futballoztam, van bennem energia, amit le kell vezetni. Tornázok, hasizomgyakorlatokat csinálok, imádok biciklizni és futni, úszok, ezért eszembe jutott, hogy megpróbálkozom a triatlonnal a negyvenen felüliek között.A futball azért még jelen van az életében, hiszen fia, Milán a SZEOL SC 2008-asainál játszik.– Oltom, amivel csak tudom, azaz mondom neki, amikor együtt futballozunk, mit csináljon, hogyan cselezzem, mire figyeljen. Vevő rá – vallotta be magas növésű kisfiáról az egykori bal oldali védő. – A play stationnel ádáz csatákat vívunk, és már eljutottam oda, hogy néha nyerek vagy ikszelek.Udvari 94 mérkőzést játszott az NB I-ben, emellett volt NB II-es bajnok Szegeden, Békéscsabán és Szombathelyen is.– Sokat gondolok a pályámra. Későn kerültem a rivaldafénybe, ilyen rend akkoriban még nem volt, mint amilyen most van a klubok körül. Talán a pénzkereseti lehetőségek miatt van hiányérzetem, de a szülővárosomban, Szegeden játszhattam 13 ezer néző előtt az NB I-ben, ez pedig sokaknak nem adatott meg – tette hozzá végül Udvari.