Mihály Róbert, a forduló gólvadásza

Harminckettő, negyvennégy, ötvenkettő. Ez a számsor az elmúlt három szezon góltermését mutatja Mihály Róbertnél, utóbbival gólkirály lett a Csongrád megyei III. osztályban, amit idén újoncként folytatna a Bakssal a megye kettőben. Jó úton jár, a nyitófordulójában duplázott a Földeák ellen, míg a második körben mesterhármast lőtt a Nagymágocs elleni, 4–2-re megnyert találkozón.– Az első találatom sikeredett a legszebbre, mert egy oldalról bepasszolt labdát átvettem, és elgurítottam tizenhat méterről a kapus mellett. A másodikat tizenegyesből szereztem, mivel egy kontratámadás végén csak szabálytalanul tudott szerelni a nagymágocsi védő, míg a 80. percben Tóbiás Nándor ugratott ki két hátvéd közül a labdával, eltoltam a kapus mellett, és belőttem – mesélte lapunk érdeklődésére góljai történetét Mihály Róbert.Súlyos sérülés árnyékolta be a hazai baksi győzelmet a Nagymágocs ellen, mivel a 65. perc környékén a vendégek futballistájának, Piti Jánosnak letapadt a lába, és szárkapocscsonttörést szenvedett. Sokáig állt a játék, mert mentő szállította kórházba, Szegedre. Mivel nem volt cseréje, így emberhátrányban fejezte be a mérkőzést a vendégcsapat.– Mielőbbi gyógyulást kívánok Piti Jánosnak, a nagymágocsiak egyik gólszerzőjének, aki szárkapocscsonttörést szenvedett egy vétlen szituáció után. Sikeres műtétet hajtottak végre rajta, most már lábadozik – jegyezte meg rendkívül sportszerűen Mihály.