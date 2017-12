Mikor lesz vége? - Balogh Zsolton is kifogott a Plock magyar válogatott kapusa

Sokan azt gondolják, hogy problémamentes életünk van, ezt csak az tudhatja, aki ebben benne van: mi most mélyen belekóstoltunk a sport legsötétebb oldalába.

Balogh hat gólja nem volt elég a Plock ellen. Fotó: Kuklis István.

A MOL-PICK Szeged átlövője, Balogh Zsolt ugyan hat góljával a mezőny második legeredményesebb játékosa volt, ám mindez háttérbe szorult, hiszen a MOL-PICK Szeged legutóbbi négy hazai BL-meccse alatt már a harmadik vereségét könyvelhette el szombaton a lengyel Wisla Plock ellen.- Az egész mérkőzésen küzdöttünk és rohantunk. Tudtuk, hogy nem leszünk képesek szép játékára, viszont a végén a szegény embert még az ág is húzta, kapufákat lőttünk, nem tudtunk betalálni. Ennek én is okozója vagyok, felvállalom azt, hogy rajtam is múlott ez a vereség. Megtettem mindent, meghaltam a pályán, de sajnos nem ment a játék. Nem voltam még ilyen szituációban, valami megoldást erre kénytelenek vagyunk találni, mert nem jó irányba megyünk.- Nem lepődtem meg rajta. Sok kritikát kapunk, nehéz megmagyarázni azt is, hogy a BL-ben nem megy a játék, de a Budakalász elleni, hatalmas blamának is szólt ez a dolog. Furcsa volt, mert nem úgy indult a meccs, ahogy szokott. A tizedik perctől hajtottak bennünket a szurkolók is, de olyan, mintha el lennénk átkozva. Azt senki nem mondhatja, hogy nem akarunk, az viszont tény és való, hogy hibáztunk. A szerencse is elpártolt tőlünk, ez döntő faktor is lehet. Egy ilyen hónap után senkinek sincs magasan az önbizalma, ez kihat a játékra is, mindenki bizonytalanabb. Kellett volna a pályára egy-két vezér, aki húzza a csapatot, viszont ez ma nem volt meg.- Három góllal is vezettünk, belehibáztunk, kihagytunk heteseket is. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért nem megy úgy, ahogy előtte, ez az önbizalomhiányra fogható. Nehéz lelkiállapotban vagyunk, senkinek nem kívánom azt, amit mi átélünk.- Ilyen állapotban minden meccs élet-halál harc, és Tatabányán lesz még egy rangadónk is. Nagyon várjuk a szünetet. Nehéz menet volt ez a novemberi, alig voltak szabadnapjaink, rengeteg meccset játszottunk. Hiányzik a csapatnak, hogy a kézilabdát kicsit kitöröljük az agyakból, de erre nem volt lehetőségünk az utóbbi időszakban, talán egy napunk volt teljesen kézilabda-mentes, a Nantes utáni vasárnap, de az sem olyan hangulatban telt, ahogy kellett volna. Minden okkal történik, próbálom a pozitívumokat keresni, de ez annyira sok a rosszból, hogy már nem látom a végét. Nem tudom, ez miért történik velünk és mikor lesz vége, de ha az élet egy kicsit igazságos, akkor ezt valamivel vissza fogja adni.

A Plock magyar kapusa, Borbély Ádám viszont érthetően felszabadultabb volt a meccs után. A 22 éves hálóőr ugyan peches szituációval nyitott, ám a pályán töltött mintegy 13 perce során csupán három gólt kapott, ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csapata először győzzön a Bajnokok Ligája csoportkörének idei kiírásában.- Hullámvölgyben szálltam be, de azért vagyunk egy csapat, mert az is tud segíteni, aki a padról száll be. Örültem, hogy védéssel sikerült kezdenem, de idegesítő volt, hogy a kipattanót nem tudtuk összeszedni, viszont ezen tovább kellett lépnem. Morawski is remekül védett, kellett az ő teljesítménye is ahhoz, hogy meccsben legyünk. Ez egy csapatjáték, van, akinek az elején, van, akinek a végén kell hozzátennie a tudása javát, a végén az összkép megmutatja, hogy dolgoztunk. Egy barátságos közegbe kerültem, akik az első perctől kezdve bajtársként tekintettek rám. Jó, segítő közegben játszhatok.

- Ez a szegedi közönség döntése, de nem biztos, hogy ez volt a legjobb megoldás. Nekünk segíthetett, hogy nem az első perctől kaptuk ezt a hangulatot, lehet, hogy ezért is volt jobb a kezdésünk. Egy jó mérkőzéshez szerintem elengedhetetlen a szurkolás is.

- Öt-hat ilyen meccsünk volt ebben a szezonban, mindegyiken volt esélyünk nyerni. Remélem, ezt tudjuk majd kamatoztatni, és tudni fogjuk, hogy kell meccset nyerni. Fiatal csapat vagyunk, mérkőzésről-mérkőzésre kell dolgoznunk és javulnunk. A versenykiírás ellen nem tudunk mit tenni, a válogatott szünet után dolgoznunk kell tovább, hinni kell a céljainkban, és nyomnunk kell tövig a gázpedált.