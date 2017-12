Mikulás-kupán versenyeztek a legifjabb birkózók - utánpótlás eredmények egy helyen!

Bajnokok és edzőjük. A Szegedi Judo SE csapata (balról): Kovács Szabolcs, Bóka Botond, Ménesi Gergő, Csányi Tamás, Ménesi Beatrix. Fotó: SZJSE

Bócsán bonyolították le a Mikulás-kupát, amelyen a legfiatalabb birkózó gyerekek mérhették össze tudásukat. A gyerekeket a versenyt megelőzően a Mikulás is meglátogatta, majd megkezdődtek az összecsapások. A szegedi gyerekek remekül helytálltak.Eredményeik, elsők: Ádok Olivér, Virágh Bekény; másodikok: Szuck Mózes, Kopasz Márk; harmadik: Kun Nadin.Siklóson, a serdülő cselgáncs országos bajnokságon a Szegedi Judo SE versenyzői remekül szerepeltek. Aranyérmes lett Ménesi Beatrix (+63 kg), Bóka Botond (55 kg) és Ménesi Gergő (73 kg), míg hetedik helyen végzett Csányi Tamás (50 kg). Az egyesületi rangsorban az egyesület az értékes második helyet szerezte meg. Edző: Kovács Szabolcs.Budapesten, az UTE termében bonyolították le a serdülő és junior országos cselgáncs csapatbajnokságot. A Szatymazi SE három érmet szerzett.Eredményeik, serdülők, lányok: 3. Szatymaz (Sipos Dorina, Ménesi Beatrix, Tetlák Abigél, Farkas Ramóna), fiúk: 3. Szatymaz (Országh Dávid, Erős Richárd, Zádori Bálint, Godó Áron, Balogh Márton, Pölös Nándor, Szűcs Milán Zsoltk, Sipos László, Ménesi Gergő, Bóka Botond). Juniorok, lányok: 3. Szatymaz (Sipos D., Kopasz Fanni, Ménesi B., Godó Lívia, Szili Nóra, Tetlák A., Balogh Sára), fiúk: 7. Szatymaz.

Szeged adott otthont a grappling magyar bajnokságnak, amelyen több Csongrád megyei klub versenyzői is érmeket szereztek.Szeged, grapplingbajnokság, a Csongrád megyei klubok eredményei, global grappling, gi, lányok, ifjúsági II., 48 kg: 1. Nagy Fruzsina (Szegedi Küzdősport Klub); fiúk, ifjúsági I., 42 kg: 1. Gémes Levente (Szegedi Ju Jitsu Egyesület), 46 kg: 2. Godó Márk (Szegedi Ju Jitsu Egyesület); ifjúsági II., 53 kg: 2. Rácz Botond (Szegedi Ju Jitsu Egyesület); junior I., 63 kg: 1. Demeter Donát (Szegedi Ju Jitsu Egyesület), 2. Szokolai Ármin (PitbullTeam Szeged), 69 kg: 1. Ruzs Gergő (Szegedi Ju Jitsu Egyesület).No gi grappling, lányok, ifjúsági II., 57 kg: 1. Forrás Barbara (Pitbull Team Szeged); junior I., 60 kg: 1. Csikós-Kumbor Dominika (Szegedi Küzdősport Klub), 2. Maschalek Jázmin (Pitbull Team Szeged). Fiúk, gyermek II., 30 kg: 1. Palotás Zoltán (Pitbull Team Szeged), ifjúsági I., 34 kg: 2. Csesznák Attila (Pitbull Team Szeged), 42 kg: 1. Gémes Levente (Szegedi Ju Jitsu Egyesület); ifjúsági II., 53 kg: 2. Rácz Botond (Szegedi Ju Jitsu Egyesület); junior I., 50 kg: 2. Justin Előd (Pitbull Team Szeged), 58 kg: 2. Schwarz Rajmund (Pitbull Team Szeged), 63 kg: 1. Demeter D., 69 kg: 1. Rusz G.; junior II., 77 kg: 3. Domonkos Martin (Pitbull Team Szeged).U16, középszakasz, 1. forduló: KASI–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 6–2 (2–0, 3–1, 1–1), a szegedi gólszerzők: Kozák Ákos, Sebők Krisztián Martin.U14, III. csoport, 7. forduló: Szigeti Bikák–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 1–5 (0–1, 0–2, 1–2), a szegedi gólszerzők: Wenner Miklós Barnabás (2), Faragó Marcell, Pallós Zsombor, Szőke Gergő.PICK Szeged (2.)–Eger (3.) 36–32 (18–13)Férfi ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 10. forduló.A PICK Szeged gólszerzői: Martonosi 8, Ilicsin 6, Bátky 6, Csányi 4, Molnár 3, Szabó B. 3, Dobay 2, Kurai 1, Horváth 1, Lőrincz 1, Tóth J. 1.Velky Péter (PICK Szeged): – Védekezésben és támadásban is fegyelmezettek voltunk, így az első félidőben hatgólos előnyt építettünk fel. Sajnos védekezésben a második félidőben már nem koncentráltunk annyira, ennek köszönhető a sok kapott gól. Támadásban fegyelmezettebbek maradtunk, így végig kezünkben tartottuk a mérkőzést. Mindenki hozzá tudott tenni a sikerhez.ContiTech FKSE-Algyő (11.)–PICK Szeged (7.) 18–23 (11–14)Férfi ifjúsági II. osztály, keleti csoport, 10. forduló. Algyő, 55 néző. Vezette: Asztalos, Bárkányi.A ContiTech FKSE-Algyő gólszerzői: Vass P. 5, Tóth Á. 4, Kremer 3, Kiss M. 2, Kovács K. 2, Kollár, Pap N.A PICK Szeged gólszerzői: Mokcsay 4, Földi 3/1, Kocsik 3, Tóth-Molnár 3, Szőke 2, Gitay-Gorzó 2, Gercsó 2, Tóth Á. 2, Molnár 2.Szabó Péter (PICK Szeged): – Bizonytalan kezdés után fokozatosan vettük át a találkozó irányítását, és sikerült győzelmet szereznünk. Védekezésünk és a kapusteljesítményünk mérkőzések óta nagyon jó, ami a kevés kapott gólban nyilvánul meg. Helyzetkihasználásban azonban rengeteg tennivaló akad még.Makó KC (1.)–Kiskőrös (2.) 32–27 (15–19)Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 10. forduló.A legjobb makói góldobók: Szabó R. 12, Sándor R. 9, Dóczi T. 6, Zsiga 3 góllal.Makó KC (10.)–Felföldi István SE (6.) 23–30 (10–10)Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 11. forduló.Calle Pubfood Békés (9.)–Vásárhelyi Kosársuli (4.) 100–117 (31–36, 20–21, 33–29, 16–31)Férfi U20, NB I B Piros csoport, 11. forduló.A vásárhelyi pontszerzők: Béres 35/6, Bálint 26, Domján 18, Horvát M. 14/12, Tóth Baranyi 11, Szepesi 8/6, Kun 5.A leány országos minibajnokság gödöllői fordulójában a Szegedi RSE bronzérmet szerzett.Eredmények: BRSE II.–Szegedi RSE 0:3, VS Dunakeszi–Szegedi RSE 0:3, Szegedi RSE–UTE II. 3:0, Szegedi RSE–BRSE 0:2, UTE II.–Szegedi RSE 0:2.Dávid Tibor edző: – Jól játszottak a lányok, de sajnos az elődöntőben a BRSE csapata bizonyult jobbnak. A tornán ez az egy mérkőzés számított igazi kihívásnak, de a védekezésünk nem állt össze. A sáncunk és a mezőnyvédekezésünk gyenge volt. Természetesen örülünk a bronzéremnek, és hogy eddig négy tornából négy dobogós helyezést szereztünk.A szegedi fiúcsapat az országos minibajnokság szolnoki meccsein a hetedik helyen zárt, edzőjük Kovács Zoltán.Eredmények: Szegedi RSE–Dunaferr SE 1:2, KESI Vásárhelyi–Szegedi RSE 2:1, Szegedi RSE–Szolnoki SSI 0:3, Szegedi RSE–Pénzügyőr SE 2:1.A gödöllői leány serdülő felkészülési tornán a negyedik helyet szerezte meg az SZRSE.Eredmények: Szegedi RSE–UTE II. 3:0, Szegedi RSE–Gödöllői RC II. 3:0, Kaposvár–Szegedi RSE 0:3, Szegedi RSE–UTE 1:2, Szegedi RSE–Gödöllői RC 1:2.Budapesten, a Központi Edzőteremben rendezték meg a téli magasöves tekvandóvizsgákat, ahol Harmat László 9. danos alapító mester előtt mutathatták be tudásukat a harcművészek. Az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do Szakosztályból Kovács Angelika sikeresen teljesítette a szigorú követelményeket, és megszerezte a 3. gup kék/piros minősítést.Vasas (9.)–SZVPS (5.) 14–13 (2–2, 3–3, 3–5, 6–3)Fiú gyermek országos bajnokság, 10. forduló.A szegedi gólszerzők: Berkó 4, Mikházi 3, Kőrffy 3, Savanya 2, Tanács.Vasas (7.)–SZVPS (13.) 7–6 (2–2, 3–0, 2–3, 0–1)Fiú serdülő országos bajnokság, 10. forduló.A szegedi gólszerzők: Antal 4, Mekkel, Almási.Vasas (6.)–SZVPS (12.) 11–8 (4–1, 3–4, 1–1, 3–2)Fiú ifjúsági országos bajnokság, 10. forduló.A szegedi gólszerzők: Szepes 2, Vidovics 2, Holka, Rácz Fodor, Zatykó, Bodnár.Legrand-Szentes (7.)–DVSE (11.) 11–8 (4–0, 1–1, 4–2, 2–5)Fiú gyermek országos bajnokság, 10. forduló.A szentesi gólszerzők: Gila 3, Rébeli Szabó 3, Makán 2, Kudella, Kürti-Szabó, Takács K.Legrand-Szentes (11.)–DVSE (9.) 8–9 (1–0, 0–4, 3–3, 4–2)Fiú serdülő országos bajnokság, 10. forduló.A szentesi gólszerzők: Barna M. 2, Mácsai 2, Bozó, Varga L., Korom, Kürti-Szabó.Legrand-Szentes (8.)–DVSE (7.) 8–7 (3–2, 2–2, 1–1, 2–2)Fiú ifjúsági országos bajnokság, 10. forduló.A szentesi gólszerzők: Bozó 3, Katona 2, Yingyi 2, Berezvai.