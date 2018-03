Milyen gyermekkora volt Remák Annának?

– A Paprikagyár mellett, egy bérházban nőttem fel, ahol hat-hét család élt együtt. Tíz fiúra ketten voltunk lányok, így szabadidőnkben fociztunk. Tízéves lehettem, amikor alighogy kitört a nyári szünet, én strandpapucsban fociztam, aminek az orra visszahajlott, és eltört a nagylábujjam. Hat hétig gipszben voltam, ezzel véget ért labdarúgó-pályafutásom – emlékezett vissza jókedvűen korai gyermekkorára Remák Anna , akinek férje, a szintén kosárlabdázó Pataricza Gábor decemberben szerepelt sorozatunkban.Az 1982 óta szemorvosként dolgozó Remák Anna Szegeden született, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban érettségizett, majd a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán doktorált 1979-ben. Férjével harminckilenc éve él boldog házasságban Hódmezővásárhelyen. Két lányuk és hat unokájuk van, előbbiekkel az NB II-ben még együtt is kosarazott.– Bár több sportágat kipróbáltam, egyértelműnek tűnt, hogy kosárlabdázni fogok, mivel édesanyám harmincnyolcszoros válogatott és háromszoros magyar bajnok volt ebben a sportágban – mondta az ifjúsági Eb-ötödik helyezett. – Örök emlék marad, amikor az ifi nemzeti csapattal edzőtáborban voltunk, és a végén, amikor már lazítottunk, egy este beosontunk a szigorú, ám humoros edzőnk szobájába. Összerajzoltuk borotvahabbal. Amikor felébredt, hangosan nevettünk, majd skandáltuk: „Lajos, ne habozz!" – gondolt vissza nevetve.– Vicces sztorikban nem volt hiány. Az egyetemi évek alatt mindig jártunk a Medikus-kupára, amit háromszor meg is nyertünk. Egyszer Budapestről tartottunk hazafelé, amikor megálltunk Kecskeméten egy étteremnél. Elő- került a kupa, abba pedig a pezsgő. A lányok a higiéniát tisztelő közegészségtan-professzorunkat is megkínálták belőle, amit egymást lökdösve vettünk tudomásul. Berencsi György – aki egy kilincs megfogása után mindig kezet mosott, vagy éppen minden eperszemet egyenként tisztított meg – velünk ünnepelt, ivott a serlegből. Nagy erő kellett neki hozzá biztosan – mesélte.Remák Anna életének még mindig szerves része a sport, azonban a futásokat már felváltotta a biciklizés és az úszás. – Saját medencém van – jegyezte meg a városi uszodára utalva, ami a családi háztól alig száz méterre található –, ott indítom mindig a napot. Kerékpározok még télen a szobában. A szomszédos rekortánpályán mindig vágyakozva nézem a futókat, hogy nekik még megy. Irigylem őket, kötelező rossz volt a futás – árulta el mosolyogva Remák Anna, aki sorozatunkban egykori csapattársának, a szegedi Kertész Annamáriának adta tovább a lehetőséget.