Minden csapat nehéz feladat előtt állaz NB III-ban

A női labdarúgó Jet Sol NB I hetedik fordulójában a Szent Mihály FC vasárnap 14.30-kor Makón a Haladás Viktória együttesét fogadja. A szombathelyi csapat második helyen áll a tabellán 11 ponttal, míg a szegediek hetedikek három szerzett ponttal.

Nyolcszor köszönt be az elmúlt két mérkőzésén a Szeged-Grosics Akadémia. Az eredményes támadójátékra szükség is lesz az idénre megerősödött Kozármisleny otthonában, ráadásul mivel a Dunaújváros és a Szentlőrinc egymás ellen játszik, akár az élre is állhatnak Germánék.– Egy jó csapatnak fontos, hogy ugyanazon a vonalon haladjon. Aki bajnokságot akar nyerni, annak minden meccsen a győztes úton kell haladnia. Hosszú még a szezon, de minden találkozó számít – fogalmazott Popovits Pál , a Szeged-GA edzője.A SZEOL SC regionális rangadót vívhat a kecskeméti Széktói-stadionban, egy győzelemmel pedig tovább tapadhat az élbolyra. – Egy Kecskemét– Szeged mérkőzés mindig rangadó volt, most is így lesz. Az egyik legkulturáltabban futballozó ellenfélhez látogatunk, ugyanakkor nem szeretném, ha ugyanabba a folyóba lépnénk, mint Dabason, hiszen most is egy régóta nyeretlen ellenfélhez látogatunk – válaszolta Siha Zsolt , a SZEOL SC edzője.A Makó helyzete egészen más lenne, ha legalább egy pontot megtartott volna a múlt héten, így viszont nagyon kemény meccs vár a csapatra Dabason. – Három hatpontos meccs vár ránk a folytatásban, ellenfelünk jobb játékerőt képvisel, mint amit a tabella mutat. A tét a hazaiakat nyomhatja, ebből még jól is kijöhetünk – mondta Magyar György , a Makó edzője.A HFC két éremesélyes csapat elleni meccsen van túl, viszont az Iváncsa ellen sem ígérkezik könnyebbnek a folytatás. – Huszár játéka kérdéses, valamint támadóposzton vagyunk bajban, nehezen tudjuk megtartani a labdát. Játékban nincs gondunk, és úgy érzem, fejlődtünk annyit, hogy egy ilyen meccset meg kell próbálnunk a saját javunkra fordítani – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC edzője.