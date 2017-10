Minden csapatunk marad a megyében: rangadót játszik a Makó Mórahalmon

Nem fest túl fényesen a tabella a Makó, a HFC és a Mórahalom számára. Három együttesünk kibérelte a táblázat utolsó három helyét. Ma 14.30-kor az eddig még nyeretlen Makó Mórahalmon lép pályára. Kiélezett mér- kőzésre van kilátás. A hazaiak legerősebb összeállításukban léphetnek pályára, míg a Makót sérülések tizedelik, Méhes Tibor edző Bartuczra és Szilre nem számíthat, de Sirokmán is betegséggel küzd, míg Széllnek csípőfájdalmai vannak.



Az előző fordulót követően Siha Zsolt lemondott a SZEOL SC vezetőedzői pozíciójáról. Új tréner egyelőre nincs, így a szakmai igazgató, Halkó Pál ül majd ma 14.30-tól a kispadon a Rákosmente ellen. A szegediek egyetlen sérültje a már tréningező Tomisics, így reális győzelmi esélyekkel léphetnek pályára a középmezőny hátsó feléhez tartozó Rákosmente ellen.



A megyei rangadó tudatában még fontosabb találkozó vár a HFC-re vasárnap 14.30-tól a Szekszárd ellen hazai környezetben. A vásárhelyi csapatban is vannak sérültek: Kormányos Kolos ágyékhúzódást szenvedett, rá hosszabb időre nem számíthatnak, de Varga Bence és Ablonczy is térdproblémákkal küzd, Huszárnak pedig a dereka csípődött be. Közülük utóbbi kettő játékára lehet esély.