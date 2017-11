Minden kosármeccsen ott volt a volt focikapus - Ménesi egyszerűen csak szereti a kosárlabdát

A tavalyi szezonban egy mérkőzést hagytam ki, most még egyet sem, és ez a harmadik szezon, hogy rendre ott vagyok a találkozókon. Jó program közösen a feleségemmel, előre be vannak írva a naptáramba az időpontban. Már az elsők között megérkezünk, nézzük a bemelegítést, és van, hogy a kislányunk, Karola is eljön velünk.

Egykor megszokott volt, hogy a különböző sportágak szerepelői ellátogattak más sportágak bajnokijaira. A makói M-Foci Kft. tulajdonosa, az egykori labdarúgókapus, Ménesi Gábor (49) rendre feltűnik a Naturtex-SZTE- Szedeák NB I A csoportos kosárlabdacsapatának bajnokijain.– Egyszerű a válasz a miértre: mert imádom a kosárlabdát, és most már időt is tudok szakítani rá – mondta Ménesi Gábor. – Este hatig, a kezdésig el tudom intézni a dolgaimat, így odaérek a szegedi meccsekre.Kedvenc játékosom Sulovics, hiszen centerként tudom, hogy nem egyszerű a helyzet a palánk alatt. Látszik, hogy csapatember, hatalmas a szíve. Inkább a magyar sportot fogyasztom, mint a külföldit, legyen szó futballról vagy éppen kosárlabdáról. Megnéztem a Kisvárda–MTK NB II-es futballmeccset, de a Paks– Szolnok találkozót is a televízióban. A középiskolában, Hódmezővásárhelyen négy éven át kosaraztam, Szilágyi László volt a testneveléstanárom, aki az NB I-ben is játszott. Ha lett volna Makón ilyen szakosztály, lehet, hogy átcsábulok a labdarúgásból, ráadásul talán egy kicsit jól is ment a játék.A Makó labdarúgói nem állnak jól az NB III Közép csoportjában: 15 forduló után az utolsók.– Nehéz helyzetben van az NB III-as alakulat a bennmaradás szempontjából, de ha szombaton Vecsésen nyerünk, marad még apró pici sansz az NB III-as tagság meghosszabbítására. Ha kicsit szerencsésebbek és rutinosabbak vagyunk, több pontunk lenne, de látszódik, az egyéni hibát hamarabb megbüntetik az ellenfelek. A sérülések sem kerültek el bennünket, Babolek Zoltán, Széll Kristóf is több meccset kihagyott, Gémes Bence pedig nem találja a gólszerzőcipőjét. Az persze biztos, hogy tavasszal sok mérkőzést kell nyernünk a bennmaradáshoz.