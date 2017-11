Minden összejött a HFC-nek

HFC–Kozármisleny 3–0 (1–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 13. forduló. Hódmezővásárhely, 400 néző. Vezette: Takács Tamás – jól (Flinta, Pogonyi).

HFC: Bordás 6 – Prasler 7, Huszár 6,5, Pataki 6,5, Mezei 6,5, – Kökény 6,5, – Bartyik 6,5, Varga 6,5 (Szabó –, 72.), Szilágyi 6, Ablonczy 7,5 (Marton –, 89.) – Faggyas 7,5 (Tóth –, 90.). Vezetőedző: Szűcs Róbert.

Kozármisleny: Ivancsics – Müllerlei (Németh, 72.), Tóth, Hleba, Városi – Kiss, Udvardi (Petrovics, 80.), Horvát (Márkvárt, 62.), Kocsis – Racskó, Lantos. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Gólszerzők: Faggyas (20.), Ablonczy (60.), Prasler (83.).

Sárga lap: Bartyik (23.), Faggyas (55.), ill. Kiss (30.), Udvardi (34.), Városi (83.).



Négyszáz néző és remek hangulat fogadta a csapatokat Hódmezővásárhelyen, ahol az első perctől kezdve magabiztosan és pontosan játszottak a hazaiak. A 20. percben be is ért a mezőnyfölény, egy szabadrúgás utáni variáció után egy kipattanó labdát lőtt kapuba Faggyas.



Szerencsére a második félidőre sem változott a játék képe, az előny tovább nőtt, méghozzá szépségdíjas találatokkal. A 60. percben Ablonczy villant, aki a kivetődő kapus felett átemelte a labdát.



A vásárhelyiek teljesítményére Prasler tette fel a koronát, nem akárhogyan: 70 (!) méterről engedett el egy bombát, a labda pedig tökéletes ívben hullott a léc alá, meglepve ezzel az egyébként nem is túlzottan kint álló vendégkapust.



Szűcs Róbert: – Sima mérkőzés volt, végig uraltuk a találkozót. Szervezetten játszottunk, helyzeteket sem engedtünk ellenfelünknek. Végre csapatként működött minden, a megbeszéltek szerint.



A bajnokság állása

1. Tiszakécske 13 9 2 2 35 – 19 29

2. Pécs 13 9 1 3 36 – 11 28

3. Dunaújváros 13 9 1 3 24 – 16 28

4. SZEOL SC 13 9 0 4 16 – 10 27

5. Dabas 13 8 3 2 29 – 15 27

6. Iváncsa 13 7 2 4 23 – 20 23

7. Paks II. 13 6 2 5 21 – 20 20

8. Szentlőrinc 13 6 1 6 21 – 21 19

9. Szekszárd 13 5 4 4 17 – 19 19

10. Kozármisleny 13 5 1 7 14 – 20 16

11. Rákosmente 13 4 3 6 17 – 19 15

12. Honvéd II. 13 3 2 8 13 – 18 11

13. HFC 13 2 5 6 14 – 24 11

14. Mórahalom 13 2 4 7 18 – 24 10

15. Vecsés 13 1 4 8 9 – 27 7

16. Makó 13 0 3 10 7 – 31 3