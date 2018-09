Minden perc élmény volt: az SZVSE kupabúcsúja után a Makó és a SZEOL SC hozhat neves ellenfelet

Élmény. Tanulság. Motiváció.

És még egy csomó olyan szó jut eszünkbe, amelyet a Ferencváros szegedi kupavendégjátéka jelentett futballistának, szurkolónak, klubnak egyaránt.Így van ezzel Sahin-Tóth Dezső, az SZVSE szakosztályvezetője is, akinek sokszor kevés volt a napi 24 óra, de talán mondhatjuk, mindenki elégedetten távozott a pályáról.– Minden percét élveztem a Fradi elleni mérkőzés előtti készülődésnek és a meccsnek. Vitt előre a lendület még úgy is, hogy az a négy, öt fő, aki velem, mellettem dolgozott, elég keveset aludhatott a mérkőzést megelőző napokban – mondta az egykori NB I-es labdarúgó. – Két héten át szoros kapcsolatban voltunk, állandóan kommunikáltunk a Fradi vezetésével; amit kértek, mindent teljesítettünk. Átadtuk a saját öltözőnket is, de hozzáteszem, extrát nem kértek a fővárosiak. Nem játszottunk alárendelt szerepet, nem az a kiscsapat voltunk, amelyik össze-vissza rugdosta a labdát és az ellenfelet. Megkaptuk a hivatalos statisztikát, és abban az látszik, hogy a párharcokból jól jöttünk ki. Önmagában nagy élmény volt ez a kupameccs, és tegnap kicsit ki is üresedett az életem, pedig van dolgom bőven. Szeretném megköszönni a sajtó minden munkatársának a segítséget, az embereknek a türelmet, a hatóságoknak az együttműködést. Remélem, mihamarabb megint lesz ilyen futballélmény Szegeden.Az SZVSE mellett a Tiszasziget, a Szeged-Grosics Akadémia és a HFC elbúcsúzott a kupasorozattól, a Makó és a SZEOL SC még életben van. Pénteken sorsolják a Magyar Kupa 7. fordulójának párosításait, ekkor derül ki, jön-e október 31-én újabb neves rivális Makóra vagy Szegedre.