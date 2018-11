Minden pont felértékelődik: vasárnap Makó-HFC derbi az NB III-ban

Ahhoz, hogy ne nőjön a Szeged-Grosics Akadémia hátránya a Szentlőrinccel szemben, javítania kell az Iváncsa vendégeként.



– Számunkra minden meccs hasonlóan fontos, nincs ez másképp ezúttal sem. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogyan vághatunk neki majd a tavasznak. Azon leszünk, hogy a saját játékunkat játszva hazahozzuk a három pontot, a futballban mindig benne van a lehetőség, ezzel élnünk kell – fogalmazott Popovits Pál, a Szeged vezetőedzője.



Kikapott a Kozármisleny vendégeként, majd hét közben a magyar kupából búcsúzott a SZEOL SC: mindezek ellenére, ha a kék-feketék hazai pályán legyőznék a Dunaújvárost, felléphetnének a dobogóra.



– Nem vagyunk jó passzban, két vereség után vághatunk neki ennek a meccsnek. Nem foglalkozunk a tabellával, csak azzal, hogy valahogy legyőzzük a Dunaújvárost. Vissza kellene térnie az önbizalmunknak, de egyelőre egy dolgot ígérhetek: csúszunk-mászunk a sikerért vasárnap! – fogadkozott Siha Zsolt, a SZEOL SC vezetőedzője, aki az eltiltott Lévai mellett a sérült Buzásira nem számíthat.



A megyei rangadót a pályaválasztó Makó várhatja jobb helyzetből, egy sikerrel megszilárdíthatná helyét az első tízben, a HFC számára viszont élet-halál kérdése lehet a hagymavárosi mérkőzés.



– Lehet, hogy papíron ez a legkönnyebb hátralévő meccsünk, de elképzelhető, hogy ez lesz a legnehezebb, hiszen a sebzett vad mindig veszélyes. Minimalizálnunk kell az olyan hibákat, mint amiket a kupameccsen is mutattunk, mindenképpen három ponttal kalkulálunk. Egy percig sem aludhatunk bele a meccsbe – mondta Magyar György, a Makó játékos-edzője, aki csak az eltiltott Juhász Jónást kénytelen nélkülözni.

A HFC sereghajtóként várja a derbit.



– Még 12 pont szerezhető, ebből szeretnénk minél többet szerezni. Ellenfelünk jobb helyzetben van, de nem tartunk a meccstől. Továbbra is sok a hiányzónk, de múlt héten is rengeteg helyzetünk volt, valaki most már biztos betalál – nyilatkozta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője. A kerettagok közül Huszár sérülése nem jött rendbe, a jelenleg egyetlen bevethető csatár, Kecskeméti is betegséggel bajlódik.