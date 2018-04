Minden területen fejlesztenek: komoly változáson esik át 1,8 milliárd forintból a Maty-ér

Mérnek, bontanak, építenek. Most a partvédelmi és az eredményhirdető pódium munkálatain a sor.

Fotó: Török János

Fotó: MKKSZ

Igazán szép lesz. A Maty-ér a jövő évi vb-re megújul, a díjátadó pódium már májusra. Fotó: MKKSZ

Jól jár a klub is



A fejlesztésekkel hosszú távon az NKM Szeged sportolói is jól járnak.



– Fontos esemény lesz a 2019-es világbajnokság, és eddig is az volt a gyakorlat 1998-tól, az első szegedi vb-től kiindulva, hogy jelentős verseny előtt komoly fejlesztésen esik át a létesítmény. Minden azt szolgálja, hogy jobb legyen a közönségnek, a versenyzőnek, egyáltalán: hogy a legjobb pálya legyen. Az osztósziget bevonása jelentős újdonság, amely a vendégeknek és a viadalokat kísérő edzőknek, szakembereknek jelent majd segítséget. Ez is megerősíti, hogy Szeged a legjobb hely, és voltaképpen az NKM Szeged edzéslehetőségeit is szolgálja.



A vízfelület nem változik, nekünk a partvédelem megvalósulásával ez a hétköznapokon a legfontosabb – mondta Petrovics Kálmán, az NKM Szeged klubigazgatója.

Már zajlik a partvédelem és az eredményhirdető pódium megújulása, azaz gőzerővel dolgoznak a Maty-éri olimpiai centrum fejlesztésén a kivitelezők. És ez még csak a kezdet...– A beruházás egyik legfontosabb eleme az osztósziget fejlesztése. Híd épül, az osztószigeten pedig kerékpárút létesül. Megújul a pályához kapcsolódó összes gyalogos-, kerékpáros- és autóút is, a nézőknek kevesebbet kell majd gyalogolniuk a buszmegállókból, és javul a parkolási helyzet is, mivel szinte minden irányban nagyobb lesz a szegedi olimpiai központ területe – mondja Schmidt Gábor , a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke.A terület bővül a déli zárógát környékének feltöltésével. Régi adósságot törleszt a fejlesztés azzal, hogy teljes fedést kap a főlelátó, megújul és bővül a sajtóközpont, teljesen átalakul a céltorony, valamint nagyobb és színvonalasabb lesz a céltorony melletti VIP-épület is, amelynek földszintjén rendezik be a 2019-es világbajnokságot kiszolgáló teljes egészségügyi központot.A lelátó mögött szintén bővül a pálya területe, több hely jut majd a televíziós közvetítéseket lebonyolító személyzetnek és technikának, valamint a szervezőbizottságnak is. Kicserélik a víz alatti kötélzetet, a pálya bójáit, a parti jelzéseket, az indító- és versenylebonyolító informatikai és kommunikációs rendszereket, az osztószigeten pedig kiépítik majd azokat a kameraállásokat, amelyek biztosítják, hogy 2019-ben a televíziós közvetítés minden nézői igényt kielégítsen.– A 2011-es világbajnoksághoz képest több országot és több versenyzőt várunk jövőre a pályára, és ennek megfelelően több nézőt is a lelátókra. A sportág egyre nagyobb nemzetközi népszerűségnek örvend, és egyre népesebb a para kajak-kenusok mezőnye is. Mindehhez hozzátartozik, hogy a tokiói olimpiai ésparalimpiai kvóták nyolcvan százalékát ezen a világbajnokságon lehet majd megszerezni, így nem túlzás azt mondani, hogy soha nem látott érdeklődésre számíthat a jövő évi verseny – nyilatkozta Schmidt Gábor.