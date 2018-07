Mindenhol jelen van az NKM Szeged - Az algyői Kopasz Bálint helye megkérdőjelezhetetlen volt a válogatottban

Új elnök a klub élén



Új elnök irányítja az NKM Szeged VE-t: Dervarics Attila 2018. július 24-től dr. Szentkereszty Ákosnak, az NKM Áramszolgáltató Zrt. jogi és szabályozási igazgatójának adta át az SZVE elnöki tisztségét.

Világbajnoki résztvevők. Varga Katalin és Suba Róbert...

...az algyői Kopasz Bálint...

...valamint Molnár Csenge (piros felsőben) és Nagy Bianka.

Öten Plovdivban



A bulgáriai Plovdivban rendezik meg a héten az ifjúsági és U23-as kajakos, kenus világbajnokságot. Az NKM Szeged sportolói közül öten is indulhatnak az eseményen: Nádas Bence az U23-asoknál sztrókolja a K4 500 méteres egységet, az ifjúságiaknál Kocsis Ádám C1 500 és 1000 méteren, Zombori Dominik C4 500 méteren, Nagy Bianka C1 200, C2 200 és 500 méteren, míg Molnár Csenge C1 500, C2 200 és 500 méteren versenyez a ma kezdődő eseményen.

A portugáliai Montemor-o-Velhóban augusztus 22–26. között rendezendő kajakos, kenus világbajnokság magyar keretében az NKM Szeged versenyzői a második legnépesebb klubot képviselik. A Honvéd tizenegy sportolóval érdekelt a 45 fős nemzeti csapatban, a szegedi egyesület pedig kilenccel. A paraszakágból ketten (Varga Katalin, Suba Róbert) indulhatnak, rajtuk kívül két női kenus (Nagy Bianka, Molnár Csenge), egy női kajakos (Kárász Anna), egy férfi kenus (Bodonyi András) és három férfi kajakos (Birkás Balázs, Kuli István, Nádas Bence) vehet részt a luzitániai viadalon.Ami a számokat illeti, Kárász (K2 és K4 500 méter), Birkás (K1 és K2 200 méter, utóbbiban a honvédos Balaska Márkkal), Varga (KL2 és VL3 200 m) és Suba (KL1 és VL2 200 méter) duplázik, a többiek egy-egy számot visznek el, így összesen 12 számban van szegedi érdekeltség.– Ez a versenyév megmutatta, hogy ha valaki teszi a dolgát, akkor annak eredménye van, és még a szerencse is melléáll – mondta Sík Márton, az NKM Szeged szakmai vezetője. – Emlékszem, az olimpia kapcsán 2016-ban úgy éreztük, nem jött ki a lépés, annak ellenére, hogy a szakmai munka kiváló volt. Akkor azt mondtuk, egy klub életében előfordulnak hullámvölgyek, amit a szurkolók, a szponzorok elfogadtak, és hosszú távon rászolgáltunk a türelmükre, a bizalmukra. Mind az utánpótlás-, mind a felnőttversenyek azt bizonyítják, mindenhol jelen vagyunk, azaz nem az idei vb-indulás lesz kiemelkedően megoldva, hanem biztos a klub hosszú távú munkássága. Nagyon jó és erős verseny lesz a világbajnokság, amelyen a szegediektől három érmet várok. De hogy melyik számban, azt nehéz megmondani.Az Algyő SK kiválósága, Kopasz Bálint a férfi K1 1000 méteres távon rajtolhat. A fiatal, de 21 évesen is egyre rutinosabb kajakos a 2016-os Európa-bajnokság óta járja a felnőtt eseményeket, és azóta az Eb-ken két bronz- és egy ezüstérem kísérte a szereplését. Nagy álma egy vb-érem – talán ez most összejöhet az elhivatott sportolónak.A szegedieket Hüvös Viktor, Simon Miklós, Vécsi Viktor, Boldizsár Gáspár, Kása Péter, Csamangó Attila, Győrfi Tamás készíti fel, Kopasz Bálintot pedig Demeter Irén.