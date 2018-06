Mindenki a startra vár: Délmagyarország-Hági világbajnoki szurkolói klub

Csütörtöktől közösen szurkolhatunk a Délmagyarország–Hági vb-klubban. Fotó: Török János

Egyre nagyobb a vb-láz, csütörtökön 17 órakor (Oroszország– Szaúd-Arábia) megkezdődik Oroszországban a XXI. labdarúgó-világbajnokság. Az, hogy igazán emlékezetes maradjon a világ legnépszerűbb sporteseménye, arról lapunk, a Délmagyarország és a Hági udvar közösen gondoskodik.Szurkolói klubot szervezünk, így a sportág szerelmesei együtt, közösen tudnak szurkolni kedvenc válogatottjuknak. Sajnos most sincs ott a vébén a magyar együttes – 1986-ban szerepeltünk utoljára –, ezért nagy kár, mert két éve, 2016-ban a franciaországi Európa-bajnokságon még nagyobb volt a futballőrület itthon, hiszen akkor szurkolhattunk a magyar csapatnak.Marad az, hogy kedvencet választunk, és drukkolunk annak a csapatnak, aki majd kedvencnek számít.A Hági udvar igazán ideális helyszín lesz a meccsnézésre. Három helyen is lesz kivetítő, ebből kettő fedett, így ha rossz idő van, akkor is lehet drukkolni.Az első napon Bordányból az U14-es bajnokcsapat lesz a vendégünk. Fő célunk, hogy tehetséges Csongrád megyei csapatokat bemutassunk, megismerjék olvasóink a gyerekeket, a települések csapatait. Az, hogy igazán élmény maradjon a gyerekek számára a közös szurkolás, arról is gondoskodunk, hiszen minden napra meghívunk egy-egy ismert sportolót.A Délmagyarország sportrovata is várja már a startot. Mindennap két oldalon foglalkozunk a vébével. A nap meccsénél helyi kötődésű emberek értékelik majd a találkozókat, hangolunk majd velük a rangadókra. A tudósítások mellett nem maradnak el az érdekes statisztikák, rekordok sem.A delmagyar.hu is kiemelt figyelmet szentel az oroszországi eseménynek, szöveges online tudósításokkal jelentkezünk.Visszatérve a Délmagyarország–Hági szurkolói klubra: a helyszínen sokat játszunk majd, mindennap képgalériával jelentkezünk.