Mindenki hozzátett: Szegedre is került az U18-as lányok vb-ezüstjéből

Ezüstérem. Dél-Koreát is legyőzték Simonék. Fotó: handballpoland2018.pl

– Eltelt pár nap, így már értékeljük az ezüstöt is – kezdte Simon Armilla, aki tagja volt a Lengyelországban vb-ezüstöt szerzett magyar U18-as válogatottnak. – A döntő nem a mi meccsünk volt, bár megtettünk mindent, de nem tudtuk azt nyújtani, amit szerettünk volna. Kihoztuk magunkból a maximumot, ez most ennyire volt elég. Két azonos képességű válogatott volt a döntőben, egyetlen eladott labdán is múlhatott a dolog, hiszen támadhattunk az egyenlítésért is a meccs alatt – fogalmazott a Kézilabda Szeged SE-ből négy éve a Nemzeti Kézilabda Akadémiára került játékos.Armilla tagja volt tavaly az U17-es Európa-bajnokságon bronzérmes csapatnak is, most az eggyel idősebbek között újabb érmet szerzett a nemzeti együttessel.– Összeszokott csapat vagyunk, 3-4 éve együtt dolgozunk. Készültünk rá, hogy más lesz, mint az Eb, hiszen itt játszottunk olyan csapatokkal is – mint például Dél-Korea –, amelyekkel még sosem találkoztunk. Az edzőink hangsúlyozták, nem szabad a múlttal foglalkoznunk, újra fel kell építeni ezt a tornát, most sajnos nem sikerült pontot rakni az i-re a végén. Nem az egyént kell nézni egy világversenyen, ezt megértettük. Jó volt a közösségünk, azt mondták nekünk az edzőink, a torta közös, de abból mindenki kiveszi a szeletet, ez így is volt – tette hozzá a tehetséges beálló.– Még van egy évem az érettségiig, ezt a NEKA-n szeretném befejezni. Konkrét terveim még nincsenek a jövőt illetően. Havonta-kéthavonta tudok hazajutni Szegedre, de van, hogy szüleim jönnek el Balatonboglárra, ez sokat segít – zárta a Szegedről indult válogatott kézilabdázó.