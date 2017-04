Mindenki rendben a Pick Szegednél

Jó hír, hogy a keret teljes, a debreceni mk-döntőn betegeskedő Bánhidi Bence és az izomhúzódással bajlódó Szergej Gorbok is teljes értékű munkát végez, készül az újabb komoly feladatra.



Vasárnap 17 órakor a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a világsztárok sokaságát a soraiban tudó francia sztárcsapat, a Paris SG érkezik az újszegedi sportcsarnokba. A negyeddöntő első mérkőzését vívja egymással a két együttes, a visszavágót jövő szombaton rendezik a francia fővárosban.



– Nem volt könnyű túltenni magam a debreceni mk-vereségen – kezdte a tréning után a beszélgetést Balogh Zsolt, a MOL- Pick válogatott átlövője –, még most is sokszor eszembe jut, milyen picin múlott, hogy ne mi ünnepeljünk. Az biztos, hogy olyan hibákat, amiket a Veszprém ellen az első félidőben vétettünk, nem engedhetünk meg a PSG ellen. Csakis precízen, okosan, minden taktikai utasítást betartva lehet esélyünk.



Holnap 15 órától pedig korlátozott számban még lehet az újszegedi sportcsarnok jegypénztárában belépőt vásárolni.