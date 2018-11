Mindenkire nagy szükség lesz: Ma 17.30-kor a BL rangadóján MOL-PICK Szeged-Paris SG

Ez sem lesz semmi párbaj: Dean Bombac (balról) és Mikkel Hansen is csapata meghatározó játékosa. Karikatura: Hudi Dániel

Teljesen kék lesz a bemutatás alatt a szegedi B közép - mindenkit szurkolót arra kérnek, hogy 30 perccel a kezdés előtt legyenek a lelátón. A Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület ismét egy remek koreográfiával készül a mai, 17.30-kor kezdődő férfi kézilabda Bajnokok Ligája szuperrangadóra, a MOL-PICK Szeged–Paris SG összecsapásra.A szegedi együttes a péntek délelőtti edzés után buszra szállt, az éjszakát ismét együtt töltötte a csapat. Ez a Veszprém elleni magyar bajnoki döntő előtt bevált, így Juan Carlos Pastor ismét ezt a taktikát alkalmazta. A védekezés kulcsfontosságú lesz a meccsen, a spanyol szakember mindig is ezt vallja, minden találkozó előtt ezt nyilatkozza.– Ha 30 gólt kapunk, mint az elmúlt meccseken, akkor nem lesz esélyünk. Ebben kell hatékonynak lennünk, úgy védekezni, hogy ez sikerre vezessen.Minden jegy elkelt. Megtelik a sportcsarnok, a szurkolók mindig is sokat segítettek a csapatnak.– Amikor mindenki szurkol a csarnokban, az hihetetlen élmény. Ez minden ellenfélre nyomást helyez, minket pedig előrerepít. Ők, a szurkolóink olyanok, mintha a kispadon ülnének velünk, tolnak, lendületet adnak. Nekik sem kell motivációt találni a PSG ellen, így, együtt nagyot alkothatunk.Szerencsére mindenki egészséges, így teljes a magyar bajnok kerete. Csúcsmeccs lesz, az szent, és a PICK szeretné megtörni azt a rossz sorozatot, amit eddig produkált a PSG ellen. A BL-ben még nem sikerült legyőzni a francia sztárgárdát.A szlovén gólgyáros, Mario Sostaric nagyon bizakodó a rangadó előtt.– Nemcsak csapatként, hanem egyénileg is rendkívül erősek, minden posztra van két kiváló játékosuk. Jó meccset játszottunk a francia fővárosban, de elkövettünk néhány olyan hibát, amiket nem szabadott volna, ezekre oda kell figyelnünk. Javulnunk kell védekezésben, nem szabad olyan sok gólt kapnunk majd szombaton a PSG ellen, mint amennyit a Skjerntől kaptunk vasárnap.„Super Mario!" – zengi a szegedi publikum egy Sostaric-találat után. Szerencsére ebből mostanában akad jó sok.– Nagy erősségünk hazai pályán ez a nagyszerű közönség, sok erőt adnak nekünk. Hihetetlen érzés pályára lépni mindig telt ház előtt az újszegedi sportcsarnokban, csodálatos hangulatot teremtenek a szurkolóink. Végig mellettünk vannak, ami rendkívül sokat jelent számunkra a hatvan perc során.