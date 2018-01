Mindent megtett, amit lehetett: mindössze 6 napot pihent az ünnepek alatt Medveczky Erika

A szegedi Medveczky (hátul) vb-győzelmet ünnepelhetett 2017-ben. Fotó: MTI

– Most végeztem, beszélhetünk! – tudatta megkeresésünkre a reggeli edzés után Medveczky Erika, az NKM Szeged négyszeres világbajnok kajakosa, hogy készen áll a válaszadásra.– Túl vagyok egy úszáson, 2800 métert teljesítettem résztávokban – mondta arról, mi is volt 2018 első edzésén. – Változatos volt, de nem esett jól. Karácsonykor és szilveszter környékén is csak három-három napot hagytam ki, a többi munkával telt. Délután még egy kondiedzés várt rám. A díjátadón sajnos nem tudtam részt venni, hiszen elromlott az autó, de sokat hallottam róla klubtársam, a szintén üvegtrófeával elismert Birkás Balázs révén, úgyhogy egy célom már van: idén díjazottként ismét eljutni rá.A kiváló versenyző a 2017-es év női sportolója lett lapunknál. Ezt az elismerést azzal érdemelte ki, hogy a világbajnokságon két aranyérmet is nyert, így a magyar csapat legeredményesebb sportolója lett.

– Mindent megtettem, amit lehetett, ami pedig nem jött össze, az főleg a balszerencse miatt alakult úgy – mondta Medveczky. – Hiszek a sors kiegyensúlyozottságában, azaz ami tavaly nem vagy balul sikerült, az idén megfordul. Nem volt konkrét célkitűzés, csak annyit vártam el magamtól, hogy 500 méteren jól teljesítsek. Ennek voltak kezdődő előjelei, ami a malmunkra hajtotta a vizet. Mindennek örültem, ami összejött.Sokan már a tavaszi meleg vízi edzőtábort szervezik, tervezik – nem így Medveczky Erika.– Úgy döntöttünk, idén nem megyünk külföldre, Dunavarsányban töltünk két és fél hónapot, majd onnan költözünk át Szolnokra – nyilatkozta a kajakos. – Tízévente egyszer fordul elő extra hideg márciusban, ezért maradunk itthon. Illetve azért is, mert így a testi gyötrődés mellett legalább a lelkünket nem tesszük ki hasonló szenvedésnek, hiszen hétvégenként találkozhatunk a családunkkal.