Mindkét csapatunk kiesett a kupából

Mirshina 3, Szabó K. 2, Kudella 2, Hevesi 1, Rybanska 1, Dias 1, ill. Bujka 4, Kisteleki D. 3, Kövesdi 1, Kövér-Kis 1, Illés 1.Bujka 4, Muzsnay 3, Kövér-Kis 2, Kisteleki D. 1, Gémes 1, Illés 1, Ármai 1, ill. Hevesi 3, Mirshina 2, Guannan 2, Brávik 1, Kudella 1.a Ferencváros 23–19-es összesítéssel.Gólszerzők: Farkas K. 4, Kele 4, Leimeter 3, Kuna 3, Takács O. 2, Máté 2, Gyöngyössy 2, Hertzka, Varga V., ill. Lengyel A., Kádár, Lengyel Dom.Árkosy, Mihály, Kádár, Lengyel Dom., ill. Kele 3, Máté 3, Takács 2, Kuna 2, Besszer, Hertzka, Farkas.a BVSC 35–7-es összesítéssel.Nem sikerült a továbbjutás a magyar kupa negyeddöntőjé- ből a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapatának. Hazai medencében szombaton alaposan megnehezítette a Fradi dolgát a Kurca-parti együttes. Mindkét csapat vezetett a mérkőzésen, végül 10–10-es döntetlennel zárult a találkozó. Húsz órával az első meccs után márBudapesten ugrottak vízbe visszavágón a felek. Teljesen más összecsapáson a zöld-fehérek vízilabdáztak dominánsan, végig vezetve 13–9-es győzelemmel jutottak be a legjobb négy közé.– Az első meccsen megvolt a lehetőségünk, hogy nyerjünk. A visszavágón más ambíciókkal játszottunk. Képesnek éreztük magunkat arra, hogy több gólt lőjünk a Ferencvárosnál, de a hibáinkat könyörtelenül kihasználták.Sajnos visszább estünk koncentrációban. Ebben a párharcban ennyi volt, sokat kell még dolgoznunk, hogy ekkora teher alatt is győzni tudjunk egy ilyen szintű gárda ellen. Szerdán ismét jövünk a fővárosba, megint megpróbáljuk legyőzni a Ferencvárost.A Szegednek sem sikerült a négyes döntőbe jutnia, és ez már az első mérkőzésen eldőlt. A BVSC ellen hiába játszottak szoros bajnokit nemrég Lengyel Dominikáék, ezúttal az első mérkőzésen váratlanul simán, 22–3-ra kaptak ki, majd a SZUE-ban 13–4-es vereséget szenvedtek a visszavágón.– Két kulcsjátékosunk nélkül vágtunk az első mérkőzésnek, hiszen Bell eltiltás, Pengő pedig ujjsérülés miatt nem segíthetett, ez komoly érvágás volt. Center nélkül nehéz játszani a vízilabdát, a taktikánkat nem is tudtuk így érvényesíteni, kapott gólról kapott gólra jobban veszett el az önbizalmunk, az ellenfél pedig megtisztelt minket azzal, hogy annyival nyert, amennyivel csak tudott. Bell már rendelkezésre állt a második meccsen, jól is kezdtünk, de az első találkozó okozta fáradtság miatt a vendégek fokozatosan felőröltek minket.