Minifutball Kisteleken

A selejtezők egymástól független kispályás megmérettetések, mindegyik egy-egy különálló torna, de ettől függetlenül van mód több helyszínre, akár az összes állomásra is benevezni. Selejtezőnként viszont két csapat jut be a július 28–29-én rendezendő országos döntőbe. A versenyrendszerben nem szerepelhetnek a 2017–2018-as szezonban profi labdarúgó- szerződéssel rendelkező játékosok. Az együtteseket négy- vagy ötfős csoportokba osztják, majd a csoportmeccsek után egyenes kieséses szakaszban jutnak el a végső győztesig.



A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Nagy Lajos Bullás Imre, Rádi Martin és Rutai Balázs személyében már meghívott a keretbe három szegedi játékost – várhatóan lesznek még újabb jelöltek is a megyeszékhelyről, illetve a Szuperliga révén bárkinek van esélye bekerülni a nemzeti csapatba. A torna végső győztese az 500 ezer forintos fődíj mellett indulhat a Bajnokok Ligájában is.



A Szuperliga további helyszínei, május 21.: Debrecen; június 16.: Budapest; június 23. vagy 30.: Szombathely; július 7.: Balatonfüred; július 21.: Siófok. Jelentkezni a www.ilovesport.hu/superleague weboldalon lehet a kisteleki selejtezőre is.