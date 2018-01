MLSZ - Mindenki várakozással tekint a Nemzetek Ligája elé

Szabó Gergő azt mondta: amikor már mennek a mérkőzések a Nemzetek Ligájában, akkor látszik majd igazán jól, milyen izgalmakat tartogat és esetleg milyen plusz megterhelést jelent a csapatoknak. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a játéknapok száma a Nemzetek Ligája létrehozása ellenére sem nőtt, tehát gyakorlatilag ugyannyi mérkőzést játszik majd egy válogatott egy évben, amennyit eddig.



Jelezte: a kontinentális sorozatból az Európa-bajnokságra is ki lehet jutni, de "ez még nagyon messze van". Mint ismertette, a Nemzetek Ligája csoportjait január 24-én sorsolják. Magyarország a C osztályba került, amelynek "a papírforma alapján" a legerősebb csapata, de ez "egy picit csalóka" - tette hozzá Szabó Gergő. Közölte azt is, hogy ebben a divízióban 15 csapatból három négy- és egy háromcsapatos csoportot alakítanak ki, Magyarország tehát kerülhet három- vagy négycsapatosba is.



Az A és a B osztályban csak hármas, a D-ben csak négyes csoportok lesznek. A háromcsapatos csoportok csapatainak, amelyek kettővel kevesebb mérkőzést játszanak a Nemzetek Ligájában, "szabadnapjukon" kötelező barátságos mérkőzést lekötniük, ezt megszervezhetik az adott ország szövetségei, vagy kérhetik az UEFA segítségét - közölte. Hangsúlyozta: a Nemzetek Ligája létrehozása mögött ott volt az az elképzelés is, hogy minden évben nyerhessenek valamit a csapatok, és minél kevesebb legyen a tét nélküli mérkőzés.