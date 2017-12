Modern metál stílusban írtak himnuszt a Szedeáknak

Összefogtak. A Szedeák edzője, Andjelko Mandics, Narancsik László szövegíró, Tari Balázs énekes és Andrija Csirics csapatkapitány. Fotó: Frank Yvette

A hűséges szurkolóknak már feltűnhetett, hogy pár hete egy különleges dal szól aférfi kosárlabdacsapatának meccsei előtt az újszegedi sportcsarnokban: saját himnusszal gazdagodott az együttes.– Négy éve Háló Pali barátom keresett meg az ötlettel, hogy csináljunk egy indulót a PICK kézilabdacsapatának. Annak a szövegét én írtam, Paliék hangszerelték, és Stone énekelte fel – kezdte a sporthoz kötődő kapcsolatának bemutatását a szövegíró Narancsik László

Ezúttal is Háló Pál, a PICK és a Szedeák szurkolója, azenekarvezetője volt az ötletgazda, Narancsik pedig megírta a himnuszt. Az előadó a négy éve alakult, modern metál stílusú szegedi Handout énekese, Tari Balázs , mellette a gitáros Busa Balázs és Vén Gábor vállalt szerepet a hangszerelésben.– Balázs basszbariton hangja tökéletes ehhez a dalhoz, a visszajelzések is ezt erősítik. Egyébként sportbarátság a miénk, oda járok edzeni, ahol Balázs masszőr, így ismerkedtünk meg – mesélte Narancsik.– Meglepett a felkérés, de megtisztelőnek tartottam – fogalmazott Tari. – Nehéz volt átprogramozni az agyunkat, mert végül is ez egy induló, amiben nem lehet nagyon variálni, matekozni. A modern metált nem tagadtuk meg, de sikerült megtalálnunk az arany középutat, egyszerű és nagyszerű lett a végeredmény. Van benne pár szedeákos skandálás, így a közönség is kiveheti a részét.– Olyat akartunk alkotni, amely magával ragadó, megborzongatja az embereket, a szöveg pedig egyszerű, elsajátítható. Már hallottam meccsen is, ott azért másképp szól, mint a stúdióban, sajnos az újszegedi sportcsarnok hangosítása nem az igazi – tette hozzá Narancsik.A Szedeák hivatalos himnuszát meghallgathatják itt. Rákérdeztünk, és nem titok, a klub vezetői és a zenekar tervezi, hogy az egyik bajnoki szünetében élőben is előadják az alkotást.