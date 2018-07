Mogyoródon folytatódik a vb-csata Hamilton és Vettel között

A 33. Forma-1-es Magyar Nagydíj programja:

péntek:

9.30-10.15 GP3, szabadedzés

11.00-12.30 Forma-1, 1. szabadedzés

12.55-13.40 Forma-2, szabadedzés

15.00-16.30 Forma-1, 2. szabadedzés

16.55-17.25 Forma-2, időmérő edzés

18.10-18.55 Porsche Szuperkupa, szabadedzés



szombat:

10.45-11.15 GP3, időmérő edzés

12.00-13.00 Forma-1, 3. szabadedzés

13.25-13.55 Porsche Szuperkupa, időmérő edzés

15.00-16.00 Forma-1, időmérő edzés

16.45-17.50 Forma-2, 1. futam (37 kör vagy 60 perc)

18.30-19.15 GP3, 1. futam (22 kör vagy 40 perc)



vasárnap:

10.05-10.40 GP3, 2. futam (17 kör vagy 30 perc)

11.20-12.10 Forma-2, 2. futam (28 kör vagy 45 perc)

12.35-13.10 Porsche Szuperkupa, futam (14 kör vagy 30 perc)

13.30 Forma-1, versenyzői parádé

14.00-14.15 Forma-1, rajtrácsünnepség

15.10-17.10 Forma-1, Magyar Nagydíj, futam (70 kör vagy 120 perc)

A hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíj örökranglistáját a most címvédő, négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája vezeti öt diadallal.



A 33 éves versenyző 2016-ban vált a Hungaroring történetének legsikeresebb F1-es pilótájává, ötödik sikerével maga mögé utasította a hétszeres világbajnok német Michael Schumachert, aki négyszer győzött a mogyoródi pályán.



Az 1994-ben elhunyt legendás Ayrton Senna háromszor, a szintén brazil Nelson Piquet, a brit Damon Hill és Jenson Button, valamint a kanadai Jacques Villeneuve, a finn Mika Häkkinen és a német Sebastian Vettel kétszer, a brit Nigel Mansell, a belga Thierry Boutsen, a brazil Rubens Barrichello, a spanyol Fernando Alonso, az ausztrál Mark Webber, a finn Kimi Räikkönen és Heikki Kovalainen, illetve az ausztrál Daniel Ricciardo egyszer nyert Mogyoródon.



Az eddigi Forma-1-es Magyar Nagydíjak dobogósai:

1986. augusztus 10.:

1. Piquet (brazil, Williams-Honda) 2:00:34.508 óra

2. Senna (brazil, Lotus-Renault)

3. Mansell (brit, Williams-Honda)



1987. augusztus 9.:

1. Piquet (brazil, Williams-Honda) 1:59:26.793 ó

2. Senna (brazil, Lotus-Honda)

3. Prost (francia, McLaren-TAG Porsche)



1988. augusztus 7.:

1. Senna (brazil, McLaren-Honda) 1:57:47.081 ó

2. Prost (francia, McLaren-Honda)

3. Boutsen (belga, Benetton-Ford)



1989. augusztus 13.:

1. Mansell (brit, Ferrari) 1:49:38.650 ó

2. Senna (brazil, McLaren-Honda)

3. Boutsen (belga, Williams-Renault)



1990. augusztus 12.:

1. Boutsen (belga, Williams-Renault) 1:49:30.597 ó

2. Senna (brazil, McLaren-Honda)

3. Piquet (brazil, Benetton-Ford)



1991. augusztus 11.:

1. Senna (brazil, McLaren-Honda) 1:49:12.796 ó

2. Mansell (brit, Williams-Renault)

3. Patrese (olasz, Williams-Renault)



1992. augusztus 16.:

1. Senna (brazil, McLaren-Honda) 1:49:19.216 ó

2. Mansell (brit, Williams-Renault)

3. Berger (osztrák, McLaren-Honda)



1993. augusztus 15.:

1. Hill (angol, Williams-Renault) 1:47:39.098 ó

2. Patrese (olasz, Benetton-Ford)

3. Berger (osztrák, Ferrari)



1994. augusztus 14.:

1. M. Schumacher (német, Benetton-Ford) 1:48:00.185 ó

2. Hill (brit, Williams-Renault)

3. J. Verstappen (holland, Benetton-Ford)



1995. augusztus 13.:

1. Hill (brit, Williams-Renault) 1:46:25.721 ó

2. Coulthard (brit, Williams-Renault)

3. Berger (osztrák, Ferrari)



1996. augusztus 11.:

1. Villeneuve (kanadai, Williams-Renault) 1:46:21.134 ó

2. Hill (brit, Williams-Renault)

3. Alesi (francia, Benetton-Renault)



1997. augusztus 10.:

1. Villeneuve (kanadai, Williams-Renault) 1:45:47.149 ó

2. Hill ((brit, Arrows-Yamaha)

3. Herbert (brit, Sauber-Petronas)



1998. augusztus 16.:

1. M. Schumacher (német, Ferrari) 1:45:25.550 ó

2. Coulthard (brit, McLaren-Mercedes)

3. Villeneuve (kanadai, Williams-Mecachrome)



1999. augusztus 15.:

1. Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes) 1:46:23.536 ó

2. Coulthard (skót, McLaren-Mercedes)

3. Irvine (brit, Ferrari)



2000. augusztus 13.:

1. Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes) 1:45:33.869 ó

2. M. Schumacher (német, Ferrari)

3. Coulthard (brit, McLaren-Mercedes)



2001. augusztus 19.:

1. M. Schumacher (német, Ferrari) 1:41:49.675 ó

2. Barrichello (brazil, Ferrari)

3. Coulthard (skót, McLaren-Mercedes)



2002. augusztus 18.:

1. Barrichello (brazil, Ferrari) 1:41:49.001 ó

2. M. Schumacher (német, Ferrari)

3. R. Schumacher (német, Williams-BMW)



2003. augusztus 24.:

1. Alonso (spanyol, Renault) 1:39:01.460 ó

2. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes)

3. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW)



2004. augusztus 15.:

1. M. Schumacher (német, Ferrari) 1:35:26.131 ó

2. Barrichello (brazil, Ferrari)

3. Alonso (spanyol, Renault)



2005. július 31.:

1. Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes) 1:37:25.552 ó

2. M. Schumacher (német, Ferrari)

3. R. Schumacher (német, Toyota)



2006. augusztus 6.:

1. Button (brit, Honda) 1:52:20.941 ó

2. De la Rosa (spanyol, McLaren-Mercedes)

3. Heidfeld (német, BMW-Sauber)



2007. augusztus 5.:

1. Hamilton (brit, McLaren-Mercedes) 1:35:52.991 ó

2. Räikkönen (finn, Ferrari)

3. Heidfeld (német, BMW-Sauber)



2008. augusztus 3.:

1. Kovalainen (finn, McLaren-Mercedes) 1:37:27.067 ó

2. Glock (német, Toyota)

3. Räikkönen (finn, Ferrari)



2009. július 26.:

1. Hamilton (brit, McLaren-Mercedes) 1:38:23.876 ó

2. Räikkönen (finn, Ferrari)

3. Webber (ausztrál, Red Bull)



2010. augusztus 1.:

1. Webber (ausztrál, Red Bull) 1:41:05.571 ó

2. Alonso (spanyol, Ferrari)

3. Vettel (német, Red Bull)



2011. július 31.:

1. Button (brit, McLaren) 1:46:42.337 ó

2. Vettel (német, Red Bull)

3. Alonso (spanyol, Ferrari)



2012. július 29.:

1. Hamilton (brit, McLaren) 1:41:05.503 ó

2. Räikkönen (finn, Lotus)

3. Grosjean (francia, Lotus)



2013. július 28.:

1. Hamilton (brit, Mercedes) 1:42:29.445 ó

2. Räikkönen (finn, Lotus)

3. Vettel (német, Red Bull)



2014. július 27.:

1. Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 1:53.05.058 ó

2. Alonso (spanyol, Ferrari)

3. Hamilton (brit, Mercedes)



2015. július 26.:

1. Vettel (német, Ferrari) 1:46:09.985 ó

2. Kvjat (orosz, Red Bull)

3. Ricciardo (ausztrál, Red Bull)



2016. július 24.:

1. Hamilton (brit, Mercedes) 1:40.30.115 ó

2. Rosberg (német, Mercedes)

3. Ricciardo (ausztrál, Red Bull)



2017. július 30.:

1. Vettel (német, Ferrari) 1:39:46.713 ó

2. Räikkönen (finn, Ferrari)

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes)

A hétvégén 33. alkalommal kerül sor a Forma-1-es Magyar Nagydíjra a Hungaroringen, ahol minden bizonnyal tovább folytatódik a világbajnoki címért harcoló, címvédő brit Lewis Hamilton (Mercedes) és a német Sebastian Vettel (Ferrari) csatája.Az idén rekordot jelentő, 21 futamból álló sorozat felénél, 11 versenyhétvége után a négyszeres vb-győztes Hamilton áll az összetett pontverseny élén, előnye 17 pont a szintén négyszeres világbajnok Vettellel szemben.A 33 éves Hamilton a múlt hétvégén némiképp szerencsés körülmények között, ugyanakkor kiváló versenyzéssel, a 14. helyről rajtolva nyerte meg a Német Nagydíjat Hockenheimben, miközben a 31 esztendős Vettel a saját hibájából, vezető pozícióból kényszerült feladni a küzdelmet, miután elmért egy féktávot, és belecsúszott a gumifalba.Hamilton Mogyoródon pályafutása 220., Vettel pedig karrierje 210. F1-es versenyét teljesíti majd, nagy kérdés, hogy végül melyikük vonulhat előnnyel a csaknem egy hónapos nyári szünetre.A Hungaroring "királya" egyelőre Hamilton, aki a legutóbbi, 2016-os sikerével együtt már ötször nyert Magyar Nagydíjat, miközben Vettelnek a tavalyi diadala ellenére közel sem a mogyoródi a kedvenc helyszíne: nyolc évet kellett várnia az első sikerre ezen a pályán, ahol 2015-ben, már négyszeres vb-győztesként tudott először nyerni.A Hungaroring történetében számos kaotikus futamot láthatott már a közönség, s ezúttal sem kizárt, hogy meglepetés-eredmény születik a mogyoródi aszfaltcsíkon, amelyet a pilóták többsége leginkább a monte-carlói városi pályához hasonlít. Igaz, a magyarországi helyszínen nincsenek annyira közel a falak, mint Monacóban.A vb-címre esélyes duón túl érdemes lesz még figyelni a két csapattársra: a finn Valtteri Bottas (Mercedes) és honfitársa, Kimi Räikkönen (Ferrari) bármikor képes harcolni a futamgyőzelemért, igaz, ehhez arra is szükség van, hogy a német és az olasz istálló vezetése ne avatkozzon be a két skandináv pilóta versenyébe. Az elmúlt hétvégén, Hockenheimben mind Bottas, mind pedig Räikkönen utasítást kapott a rádión csapatától, hogy ne veszélyeztesse Hamilton, illetve Vettel futamát és eredményét.A mezőnyben Hamilton és Vettel mellett három korábbi mogyoródi győztes, Räikkönen, valamint a spanyol Fernando Alonso (McLaren) és az ausztrál Daniel Ricciardo (Red Bull) lesz még ott a hétvégén.A csapatok a vasárnapi futam után nem pakolnak össze és utaznak el, hanem egészen szerdáig maradnak Mogyoródon, a szezon közbeni hivatalos tesztre ugyanis a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a Hungaroringen kerül sor jövő kedden és szerdán.A Magyar Nagydíj F1-es programja pénteken 11 órakor kezdődik az első szabadedzéssel, 15 órakor a második, szombaton 12 órakor pedig a harmadik gyakorlásra kerül sor. A rajtsorrendről döntő időmérő edzés szombaton 15 órakor, a 70 körös futam pedig vasárnap 15.10 órakor startol.A hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti.