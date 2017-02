Mol-ligás tervek Szegeden

Remekel az U14-es korosztály



A Goodwill Pharma Szegedi Vízmű SC idén csak az utánpótlásban indított csapatokat: az U18-as, U16-os, U14-es és U12-es országos bajnokságokban vesznek részt. A legjobban az U14-nek megy, amely vezeti a II. csoportot. Az U18-as csapat az első osztályban szerepel: számukra már véget ért az alapszakasz, a rájátszásban a 9–11. helyért folytatják. Az U16 a II. csoport nyolcadik helyén áll. Érdemes megemlíteni az U8-as és az U10-es korosztályt, ahol folyamatosan gyarapodik a gyermekek létszáma, de

az U12-eseknél is meccsről meccsre látszik a fejlődés.

Több változást is bejelentett a szegedi jégkorongcsapat tegnapi sajtótájékoztatóján. A legfontosabb, hogy változik a nevük: eltűnik belőle a Tisza Volán, Goodwill Pharma Szegedi Vízmű SC-ként szerepelnek a jövőben.A Goodwill Pharma Kft. mezszponzor is lett, hamarosan elkészül az a 220 mez, amely a cég zöldes arculatát idézi.A klubszínek viszont nem változnak, a kék és fekete felszereléseket is tovább használják. Az együttműködés a 2017–2018-as szezon végéig szól, ám mindkét fél bízik a hosszabb távú közös munkában. Bemutatták az új kabalaállatot: ő lett Loli, a lunda, ami egy madárfajta.Pápai Miklós, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű SC szakosztály-igazgatója elmondta, áprilisban vette át stábjával a klub vezetését, azóta keresnek olyan támogatót, akivel megegyezik a filozófiájuk.A teljesen szegedi tulajdonú Goodwill Pharma Kft. mellett a Szegedi Vízmű szintén névadóként maradt az egyesületnél.– Ugyanazt a dinamizmust érzem a klubon, mint az idén húszéves cégünkben. Biztos, hogy nyerő párost alkotunk majd, és bízom benne, hogy a szegedi tehetségek a jövőben a Mol-ligában szerepelhetnek. Ez a célunk, egy újabb első osztályú csapatot szeretnénk létrehozni a városban – fogalmazott Jójárt Ferenc, a kft. tulajdonosa.Igen, a Mol-liga. Mint Pápai elmondta, azonnal is lehetne élvonalbeli csapatot csinálni, ha valaki adna ehhez 300 millió forintot. Szegeden viszont más utat járnak: a saját nevelésű játékosokra építő együttes a terv, amelyhez néhány rutinos klasszist akarnak majd igazolni.– Erre öt-hat év múlva lehet esély, de addig sem szeretnénk, ha felnőtt hokimeccsek nélkül maradnának a szurkolóink. A következő szezonban tervezzük egy OB III-as csapat elindítását – fogalmazott Pápai.Az eseményen ott volt Keceli-Mészáros Mátyás, a klub egyik legnagyobb tehetsége. Az utánpótlás-válogatott játékos a szezonban 15 mérkőzésen 56 gólt és 22 gólpasszt jegyzett, amellyel vezeti a kanadai táblázatot az U14-eseknél.– Hogy miért pont jégkorongozni kezdtem? Ebben a sportágban a gyorsaság és az erő mellett gondolkozni is kell, ami nagyon tetszik – fogalmazott.A szegediek az élen állnak a II. csoportos bajnokságban, és Keceli-Mészáros hozzátette, jó esélyük van a végső sikerre, amiért mindent meg is tesznek.