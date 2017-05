Mol-Pick Szeged: Bajusz sem simogatta Pérezt

Skubénak nagyon nem ment a játék a veszprémi találkozón. Az irányító képes csoda dolgokra, így fontos lehet a holnapi meccsen. Fotó: MTI

– Álom volt a kezdés. Nem is emlékszem ilyen eredményes és jó játékra, amit a szegedi csapat bemutatott. Jó volt nézni a meccset, az első félidőt.– Talán azt gondolták a játékosok, hogy ez a jó játék kitart a végéig, így elkényelmesedtek. Az első harminc percben világklasszis kapusteljesítmény volt a szegedi fal mögött. Sierra nagyon jól védett, igaz, ez Mikler Rolandról is elmondható.– Abban is nagy különbség volt, hogy aki a veszprémi padról szállt be, az mind hozzátett a meccshez. Jött Ilics, dobott két gólt. Jött Gajics, értékesítette a ziccereket. Elég volt két rossz szegedi lövés, a Veszprém ebből indult, könnyű gólt szerzett. Mivel a védelem is szétesett, így már nem volt olyan hatékony a kapusteljesítmény sem a második félidőben.

– Én is hiányoltam a keménységet, nem a durvaságot, hanem a keménységet. Mi sem simogattuk mindig Csárlit (Pérez Carlos – a szerk.), ha kellett, akkor keményen odapakoltunk, hogy ne fickándozzon. Nem is jött mindig felénk, elment a kedve a lövésektől.

Két legenda: Bajusz (balról) és Djurkovics. Fotó: Schmidt Andrea

– Nem egy, hanem kettő, három, annyi, hogy elmenjen a kedve Lékainak vagy Pálmarssonnak mindentől. Emlékeznek, amikor 2008- ban Szegeden megnyertük a magyar kupát? A győzelem után bűnözőknek voltunk kikiáltva. Kit érdekelt, hogy mit mondanak rólunk, a lényeg, hogy megnyertük az mk-t, én elmondhatom, hogy magyarkupa-győztes voltam.

– Olyan nincs! Persze, komoly a hatgólos hátrány. Itt most nem egy-két embernek, hanem az egész csapatnak kell jól játszania, méghozzá hatvan percen keresztül. Vertük meg mi is 13 góllal a Veszprémet. Itthon, a szegedi szurkolók előtt pedig fantasztikus dolog kézilabdázni, olyan lendületet adnak, ami hihetetlen energia.– Ott leszek a lelátón, mert hetekkel ezelőtt úgy intéztem a munkám, hogy szurkolhassak a Picknek.