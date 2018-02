Mol-Pick Szeged: bombaformában a németek

Két magyar bajnoki után holnap 17 órakor következik az év első Bajnokok Ligája-mérkőzése a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata számára. Juan Carlos Pastor együttese a német bajnok, a Rhein-Neckar Löwen otthonában lép pályára. Csütörtök este a Bundesliga fordulójában 38–17-re nyert Mannheiben a Löwen a Lemgo ellen, úgy, hogy 14–0-ra is vezetett.– Néztem a meccset – kezdte a beszélgetést Bánhidi Bence, a Szeged válogatott beállósa –, félelmetes volt a Löwen, de a Lemgo hihetetlen mennyiségű hibával játszott. A vasárnapi BL-ellenfelünkön nem látszott, hogy játékosaik nagy része az Európa-bajnokságon szerepelt, lendületesek, magabiztosak voltak végig. Az látszik, hogy nagyon együtt vannak, és továbbra is remek formában játszanak.A Szeged két sikeres bajnokin van túl. Persze sem az Orosháza, sem a Gyöngyös nem a „csúcskategóriát" képviseli, de a lényeg, hogy az előbbit 36–20-ra, utóbbit pedig 36–18- ra, azaz fölényesen, magabiztosan győzte le a MOL- PICK Szeged.

– Minden siker, minden győzelem jót tesz a lelkeknek, így ezekből a magyar bajnokikból is lehet bőven erőt meríteni. Egész héten a Löwen elleni taktikát gyakoroltuk, tökéletesítettük. Fontos lesz Andy Schmid kikapcsolása, a svájci játékos kulcsfigurája a németek játékának. Egy éve sikerült a bravúr, most is szeretnénk meglepetést szerezni, képesek vagyunk erre. Minden rendben a csapatnál, jó a hangulat, mi is egyben vagyunk.Bánhidi Bence a horvátországi Európa-bajnokságról úgy tért vissza, hogy fájt a válla.– Sokat javult a helyzet, két hete alig tudtam vele játszani, szerencsére nem kellett sokat szerepelnem az Orosháza és a Gyöngyös ellen sem, így ezek a pihenők is jót tettek neki, sokkal jobb állapotban vagyok már.A Rhein-Neckar Löwen most sem Mannheimben, a SAP Arénában játszik, hanem egy kisvárosban, St. Leon- Rotban. Egy éve, amikor 30–24-re nyert a kétszeres magyar bajnok, akkor Frankfurtban volt a meccs.

– Úgy gondolom – zárta a mondandóját a BL-ben 69 gólnál járó játékos –, ehhez már hozzászokott a német csapat, hogy más csarnokban kell játszania. Persze biztos, hogy furcsa lesz nekik is, de ez nem befolyásol semmit. Nekünk csakis akkor van esélyünk, ha olyan okosan és taktikusan játszunk, mint egy éve tettük Frankfurtban.A MOL-PICK ma 6.30-kor kel útra, este a meccshelyszínen tréningezik, holnap 17 órakor kezdődik 2018 első BL-meccse, amelyet a Sport 1 televízió élőben közvetít.A delmagyar.hu útinapló formájában számol be, fotókkal, friss hírekkel jelentkezünk majd Németországból, a mér- kőzésről szöveges online tudósítással számolunk be.