Mol-Pick Szeged: fokozódó BL-izgalom

Gorbok gólja a legszebbek között



Az EHF minden BL-fordulóban megválasztja az öt legszebb gólt. Szergej Gorbok, a MOL-Pick Szeged játékosa a második játékrész első gólját kínaiból szerezte, így a 11. kör top 5 góljai közé bekerült ez a remek találat. Az álomcsapatba két Vardar Szkopje-játékos is felkerült. A forduló hetese: Sterbik (Vardar) – Gyibirov (Vardar), Mackovsek (Celje), Lékai (Veszprém), Lagergern (Kristianstad), Groetzki (Löwen), Nielsen (PSG).

MOL-Pick Szeged–Vardar Szkopje 21–23, Celje–Kielce 34–33, Kristianstad–Löwen 29–31, Breszt–Zagreb 21–21. Ezek a férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája B csoportjának az eredményei.Akadt bőven meglepetés a tizenegyedik fordulóban, így az élcsoportban és az alsóházban is még bármi előfordulhat. Három meccset játszik még minden csapat. Az már biztos, hogy matematikailag is továbbjutott a magyar együttes, mert a Celje beérheti pontszámban, de egymás elleni eredményben jobb a Pick.Éppen a szlovén együttes szolgáltatta a forduló legnagyobb meglepetését. Hazai pályán az egykori szegedi kedvenc, Luka Zvizej góljával győzték le a BL-címvédőt, a MOL-Pick vasárnapi ellenfelét, a Kielcét. Most mindenki számol, kalkulál, hogy ki melyik pozícióban fejezheti be a csoportküzdelmeket. Az első automatikusan a nyolcban van, a 16 között a 2. helyezett a C és D csoport továbbjutójával csatázik, a 3. az A csoport 6.-jával, a 4. az 5. helyen végzett csapattal. Itt már oda-visszavágós rendszerben zajlik a küzdelem.A Pastor-alakulatra a héten két meccs vár. Ma 18 órakor a K&H férfi kézilabdaligában idegenben, Orosházán lép pályára. Marin Sego sérülése súlyos, több hétig nem védhet, így a fiatal Nagy Martin kerül be a keretbe.Szerencsére a többi játékos megúszta a kőkemény Vardar elleni csatát, így a mezőnyjátékosok közül mindenki egészséges. Szombaton Lengyelországba utazik a csapat, 200 (!) szegedi szurkoló lesz a lelátón, vasárnap 18 órakor a Kielce ellen próbál meg bravúrt bemutatni a csapat.1. Vardar 11 8 0 3 319 – 289 162. Löwen 11 7 1 3 312 – 305 153. Kielce 11 7 0 4 327 – 310 144. MOL-Pick 11 6 1 4 296 – 277 135. Breszt 11 4 4 3 302 – 299 126. Celje 11 2 3 6 311 – 335 77. Kristianstad 11 2 2 7 300 – 328 68. Zagreb 11 2 1 8 262 – 286 5