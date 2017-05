Mol-Pick Szeged: ˝Harcoljatok!˝ - szólt a rigmus

Gabert keményen fogták, most is erre számíthat.

Fotó: Karnok Csaba

Hétfő este közel 40 szegedi szurkoló lepte meg az edzés végén a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát. A csapat éppen a szokásos eligazításon vett részt, amikor a kék hívek hatalmas „MOL-Pick Szeged!" kiállítással lépkedtek feléjük.Minden játékos névre szóló levelet kapott – ezt a grafikában olvashatják –, majd ezt előbb magyarul és angolul is felolvasták nekik.Barátsággal érkeztek, biztató szavakat írtak, ami alaposan meglepte a fiúkat és a szakmai stábot is. Talán az a kép jól mutatja, hogy milyen hatással volt a játékosokra ez a szurkolói akció, hogy Balogh Zsolt, miközben az autójához tartott, a levelet kézben vitte magával.

Kellett is ez a motiváció, hiszen a bajnoki döntő első meccsén hatgólos (23–17) vereséget szenvedett a Szeged a Veszprém otthonában. Komoly hátrányba került, de egy profi sportoló sohasem adhatja fel, így ma 18 órakor a szegedi visszavágón minden játékosnak nagyon oda kell tennie magát.José Manuel Sierra ujja eltört, de a bomba formában védő spanyol kapus vállalja a játékot. Ez nagyon nagy sportemberi magatartás, ami újabb lökést adhat a társaknak. Rossz hír, hogy Szergej Gorbok térdsérülése nem javult, így kicsi az esély a játékára. Szerencsére a többiek rendben, így azok, akik játszottak Veszprémben, alkotják a keretet.Telt ház lesz, minden jegy elkelt, a meccs előtt a szegedi klub köszönti majd a 10 éve bajnoki címet szerzett csapat tagjait, ami szintén kellő hangulatot teremt majd.

A mérkőzést újból Herczeg Péter és Südi Péter vezeti, így a döntő mindenképpen jó kezekben van.Hat gól komoly hátrány, a Veszprém biztos, hogy nem kapkod majd, kizárólag akkor lehet esélye a Picknek, ha precízen és pontosan támad. A védekezésre az első meccsen sem lehetett panasz, hiszen csak 23 gólt dobott a Veszprém. Bajusz Sándor is kiemelte, hogy most nem elég egy-két jó teljesítmény, hanem nagyon sok kell.Lesz-e csoda? Ez ma este 19.30 körül kiderül.A találkozót az M4 Sport TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be róla.