MOL-Pick Szeged: két év után találkozhatnak a Skube testvérek

Szegedi program



A MOL-Pick Szeged programjában ma egy edzés szerepel, majd szombaton reggel 8 órakor indul el az újszegedi sportcsarnok elől. Budapestről Billundba repülnek, majd onnan egy rövidebb buszos utazással érnek el Silkeborgba. A Juan Carlos Pastor, Marko Krivokapics, Nenad Damjanovics edző stáb szombat este még egy edzést vezényel a meccs helyszínén. A találkozót vasárnap 16 óra 50 perctől rendezik francia játékvezetők közreműködésével.

A Silkeborg lesz a MOL-Pick Szeged ötödik dán ellenfele a Bajnokok Ligájában, eddig a Gudme, az Aalborg, a Kolding és a Koppenhága ellen léptek pályára a Tisza-partiak. Ezúttal a párharc érdekességét a Skube testvérek, a szegedi Stas és Sebastian párharca adja.– Mindig különleges élmény a tesó ellen játszani, de már megszoktam – kezdte a beszélgetést a MOL-Pick Szeged irányítója, Stas Skube. – A szlovén bajnokságban sokszor játszhattunk egymás ellen, és többnyire ő került ki győztesen ezekből. De azért háromszor nekem is sikerült legyőzni az ő csapatát – jegyzi meg mosolyogva a Velenjével 2013-ban szlovén bajnok kézilabdázó.– Rengetegszer feszültünk már egymásnak, de mivel profi játékosok vagyunk, nem szoktuk egymást ugratni. Mindenki teszi a dolgát, meccs előtt és után ugyanúgy beszélgetünk. Nem készülök külön a Silkeborg ellen azért, mert Sebastian ott lesz az ellenfélnél – árulta el a 27 éves szegedi játékos arra a kérdésre, hogy mennyire különleges számára a dánok elleni mérkőzés.Nem egyedülálló a testvérharc a szegedi kézilabdacsapat történelmében. Utoljára ilyenre a 2009–2010-es idényben volt példa, amikor a MOL- Pick jelenlegi másodedzője, Marko Krivokapics a Valladolidban a szegedi Milorad ellen lépett pályára.– Úgy érzem, hogy taktikailag most is jól felkészít minket Juan Carlos Pastor vezetőedző. Külön nem készülök, azt kell megvalósítani a pályán, amit az edzőnk kér – osztotta meg Skube.– Amikor egymás ellen játszunk a kézilabdapályán Sebastiannal, a szüleinknek a legnehezebb. Örültek is, hogy már két éve nem kerültünk szembe. Már kiutaztak Dániába, de a szegedi visszavágót is élőben tekintik majd meg. Ugyanakkor mindegy nekik, hogy ki nyer közülünk. Annak szurkolnak, hogy a jobb csapat győzzön – osztotta meg a családi dilemmát a BL-ben eddig 36 gólt jegyző irányító.