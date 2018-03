Mol-Pick Szeged: Ki lesz a következő?

Újra akcióban. Balogh Zsolt (labdával) ismét ott lesz a pályán, ám a kemény barcelonai védők között nem sok kíméletre számíthat. Fotó: Kocsis Alíz

Megy a matek! Mindenki számol, oszt, szoroz, hogy ki lehet a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának ellenfele a legjobb 16 között a VELUX EHF Bajnokok Ligájában. A hétvégén befejeződnek a csoportküzdelmek, így ismertté válik, kik kerülnek tovább. Egy biztos, hogy a Pastor-csapat az ötödik lesz, így a B csoport negyedik helyezettje ellen játszik. Kiel? Kielce? Esetleg a Flensburg vagy a Veszprém lesz a rivális?Utóbbi két csapatra van a legkisebb esély, hiszen a bakonyiak a szlovén Celjét fogadják, míg a német Flensburg a sereghajtó Aalborg ellen csatázik. Ha a papírformát nézzük, akkor a lengyel PGE Vive Kielce lehet a nyolcaddöntőben az újabb állomás, a Dean Bombacot is a soraiban tudó csapat a Bresztet fogadja, míg a Kiel a francia Paris SG-hez utazik. Persze, lehet meglepetés, éppen ezért vasárnap este mindenki okosabb lesz, ekkor már mindenki tudja a tutit, az ellenfelet.A MOL-PICK Szeged tegnap délelőtt még Szegeden edzett, majd délután útra kelt, késő este pedig megérkezett Barcelonába.

Ma délelőtt a szokásos program következik a csapat számára, a Futballárium Barcelona vendége lesz a keret. Este edzés következik, majd vasárnap 19.15-kor (élő: Sport 1 TV) a meccs.Buzdításban, kék hívekben sem lesz hiány, 100 MOL-PICK Szeged-szurkoló buzdítja majd a lelátón a csapatot.Jó hír, hogy Balogh Zsolt már teljes intenzitással edz, kedden a Komló elleni meccsen gólt is dobott a szegedi együttes gólvágója. Thiagus Petrus bokája szépen gyógyul, de a brazil játékos még kezelésekre jár, nem edz. Matej Gaber hazautazott Szlovéniába, felesége napokon belül szül, világra jönnek a Gaber ikrek.És jöjjön a szurkolók által várt jó hír: Szergej Gorbok is az utazó keretben van, az orosz átlövő a héten már a csapattal edzett, így kézsérülése rendbe jött.A Szeged útjáról a delmagyar.hu-n Útinapló formájában számolunk be, a meccsről szöveges online tudósítással jelentkezünk.