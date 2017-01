MOL-Pick Szeged: Källmant választották a legjobb légiósnak Magyarországon

A díjazottak, az év játékosai, nők: Szucsánszki Zita (FTC), férfiak: Nagy László (Veszprém), juniorok, nők: Faluvégi Dorottya (FTC), férfiak: Győri Mátyás (Balatonfüred), ifjúságiak, nők: Klujber Katrin (Dunaújváros), férfiak: Szita Zoltán (Veszprém), serdülők, lányok: Herczeg Lili (NEKA), fiúk: Vajda Huba (Balatonfüred), a legjobb védőjátékos, nők: Szekeres Klára (FTC), férfiak: Schuch Timuzsin (Veszprém), a legjobb kapus, nők: Janurik Kinga (Érd), férfiak: Mikler Roland (Veszprém), a legjobb külföldi játékos, nők: Nycke Groot (Győr), férfiak: Jonas Källman (MOL-Pick Szeged), strandkézilabda, az év játékosai, nők: Kretz Fruzsina, férfiak: John András, ifjúságiak, nők: Wágner Virág, férfiak: Melnyicsuk Viktor, csörgőlabda, nők: Lukácsi Mónika, férfiak: Orsós Zsolt, játékvezetők, az év játékvezetői párosa: Herczeg Péter, Südi Péter, az év strandkézilabda-játékvezetői párosa: Palkovits Dávid, Szilvási Gábor, az év fiatal férfi játékvezetői párosa: Bíró Ádám, Kiss Olivér, az év fiatal női játékvezetői párosa: Marton Zsófia, Szabó Eszter.

Jonas Källman, a MOL-Pick Szeged svéd klasszisa (képünkön) számára remekül indul az év. A kézilabdázónak egy hete megszületett második gyermeke, most pedig komoly elismerést kapott: 2016-ban az év külföldi játékosának választották meg Magyarországon. A balszélső a Pick meghatározó alakja, a csapatkapitány, Zubai Szabolcs helyettese. Profi mentalitása a társakra is nagy hatással van.Jutott még elismerés Csongrád megyének: az Algyő NB I/B-s férfi kézilabdacsapatának kapusa, a síppal is jól bánó Kiss Olivér társával, Bán Tiborral közösen az év fiatal férfi játékvezetői párosa lett. Jurij Melnyicsuk, a Medikémia Szeged férfi röplabdacsapatával sikert sikerre halmozott, most gyermeke, Viktor lett az év utánpótlás strandkézilabdázója.