Mol-Pick Szeged: közeleg a nagy rangadó

Vérre menő futballcsata zajlott az újszegedi sportcsarnok küzdőterén. A fiatalok–öregek meccsen senki sem ismert elveszett labdát. Ez is olyan volt, mint várhatóan a szombati csúcsderbi, a Telekom Veszprém–MOL-Pick Szeged férfi kézilabdaderbi.



Tét az alapszakasz-elsőség! Miért fontos ez a pozíció? Azért, mert idén oda-vissza vágós rendszerben vívják a bajnoki döntőt, és aki az első helyet szerzi meg, az játssza a visszavágót hazai pályán. Egy kuparendszerű csatában pedig ez kisebb előnyt is jelenthet.



Az ősszel hosszú szegedi böjt után 26–23-ra nyert a Pastor-csapat. Nagyszerű játékkal rukkolt elő a kétszeres magyar bajnok, amely a Zágráb és a Löwen ellen is őszi fényében tündökölt. Fontos szerepet tölthet be a szegedi eredmény is. Vereséget is szenvedhet a MOL-Pick, ehhez három gólnál kevesebbel kell kikapni, illetve ha 23-nál több gólt szerez, akkor három találat is lehet a különbség a Veszprém javára, még így is megszerezheti az alapszakasz-győzelmet – természetesen ha a további meccseit megnyeri.



Ennyit a számolgatásról! Szerencsére Marin Segót leszámítva minden játékos egészséges, és teljes intenzitással edz. Kedd délelőtt a ligetben futott a csapat, majd kondizott. Este és szerda délelőtt már a taktikai elemek gyakorlása játszotta a főszerepet. A horvát kapus elkezdte a könnyített munkát, ha minden jól alakul, négy hét múlva már pályára léphet.



Több szegedi játékosnak – Kastelic, Sostaric, Pedro, Buntic, Skube, Obranovic, Gaber, Gorbok, Bánhidi, Bodó – ez lesz az első veszprémi rangadója. Biztos, hogy számukra még nagyobb kihívás a meccs, a hangulat.

A bajnoki címvédő is jó passzban van, a magyar bajnokságban és a BL-ben is nyerte az elmúlt meccseit, sérültjei közül többen is felépültek, így a Telekom a jelenlegi legerősebb keretével szerepelhet. A meccset az M4 Sport TV élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be.



Három meccs időpontja is véglegessé vált. A VELUX EHF Bajnokok Ligájában a legjobb 16 között a Silkeborg ellen idegenben március 26-án (vasárnap) 16.50-kor kezd a magyar csapat, a visszavágót egy hét múlva, április 2-án (vasárnap) 17 órakor vívja az újszegedi sportcsarnokban. A Tatabánya elleni meccset, amit óvás miatt játszanak újra, április 25-én (kedd) 18 órakor rendezik.