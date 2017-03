Mol-Pick Szeged: most jön csak a lényeg

Kiegyenlített a mérleg



A MOL-Pick Szeged és a Löwen eddig hétszer csapott össze a BL-ben, a mérleg kiegyenlített: háromszor nyert a magyar csapat, egyszer játszottak döntetlent, háromszor pedig a németek bizonyultak jobbnak.

Eredmények, 2008–2009: Szeged–Löwen 24–28, Löwen–Szeged 35–28, 2014–2015: Löwen–Szeged 30–34, Szeged–Löwen 31–29, 2015–2016: Löwen–Szeged 30–25, Szeged–Löwen 30–24, 2016–2017: Szeged–Löwen 28–28.

Várakozás





– Csodás időszakot töltöttem el a Löwennél, de ez már a múlt. Úgy gondolom, a Zagreb elleni siker lendületet adott nekünk, a második félidei játékunk jó alap lehet. Ha ezt sikerül átmentenünk szerda estére, akkor megszerezhetjük a két pontot. Csakis pontos, okos játékkal lehet esélyünk. Nekünk a csapategység a legnagyobb erényünk, ez pedig sokat jelent a sportban. Szergej GORBOK , a MOL-Pick játékosa– Csodás időszakot töltöttem el a Löwennél, de ez már a múlt. Úgy gondolom, a Zagreb elleni siker lendületet adott nekünk, a második félidei játékunk jó alap lehet. Ha ezt sikerül átmentenünk szerda estére, akkor megszerezhetjük a két pontot. Csakis pontos, okos játékkal lehet esélyünk. Nekünk a csapategység a legnagyobb erényünk, ez pedig sokat jelent a sportban.

– Izgalmassá vált a csoportkör zárása – kezdte a beszélgetést a frankfurti landolást követően Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője. A magyar együttes ma 20.45-kor a Löwen ellen zárja a BL-csoportkört.– Fontos lesz, hogy megbecsüljük a labdát, mert ha a németek labdát szereznek, pillanatok múlva a kapunk elé érnek. Ha felállt védelem ellen kell játszaniuk, akkor lehet esélyünk. Andre Schmid kikapcsolása is fontos, ő az esze a német csapatnak. Mi mindig előre tekintünk, a következő feladatra koncentrálunk, így most erre a meccsre. Nyerni jöttünk, mert az elmúlt fordulóban több meglepő eredmény is született, ezért csak így mehetünk biztosra – mondta a spanyol szakember.Gaber megbetegedett, a szlovén beálló lázasan fekszik, helyette Sunajko került a keretbe.– Mindig van betegünk vagy sérültünk, ez hozzátartozik az élethez, de jó lenne, ha mindig teljes lenne a keret. Persze mások is küzdenek gondokkal, így ezt sohasem magyarázkodásként mondom. A győzelem fontos, most jönnek azok a meccsek, amelyek meghatározók az életünkben. Fokozódik az izgalom, egyre nagyobb harc várható minden küzdelemben. A csapat meccsről meccsre jobban teljesített. Az egyik legfontosabb feladatom volt, amikor Magyarországra jöttem, hogy elhitessem mindenkivel, képesek minden összecsapáson nyerni, csak előre kell tekinteni. Ebben sokat léptünk előre, fejlődtünk, mert csak pozitív mentalitással lehet komoly eredményeket elérni – tette hozzá.A mai találkozót a Sport 2 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu pedig szöveges online tudósításban számol be róla a helyszínről.1 Vardar 13 9 0 4 380 – 349 182. Löwen 13 8 1 4 368 – 366 173. Kielce 13 8 0 5 380 – 363 164. Szeged 13 7 1 5 346 – 326 155. Breszt 13 5 4 4 356 – 350 146. Celje 13 3 3 7 378 – 401 97. Kristianstad 13 3 2 8 352 – 379 88. Zagreb 13 3 1 9 309 – 335 7