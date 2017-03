MOL-Pick Szeged: nagy a tét, a harmadik hely

Életben tartotta még a harmadik hely megszerzésének esélyét a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, ennek eléréséhez holnap késő este nyernie kell Németországban, a Löwen ellen. A magyar együttes 26–21-re verte a Zágrábot, méghozzá reménykeltő játékkal. A Bundesligában második helyen álló németek vasárnap este 30–30-as döntetlent játszottak a Füchse Berlin otthonában, így a Celje elleni vereség után továbbra sincsenek bombaformában.



A tavalyi szezonban nem (30–25 a Löwennek), két éve viszont idegenben sikerült nyernie (34–30 a Szegednek) a MOL-Picknek. A Rhein-Neckar Frankfurtban játssza a meccset (kezdés: 20.45), így ez számára nem teljesen lesz hazai pálya.



José Manuel Sierra volt a 13. forduló egyik hőse. Bekerült a topcsapatba, a Markovic elleni bravúrja pedig a második legszebb védés volt az EHF-nél. Balogh Zsolt is önbizalmat meríthet abból, hogy a kínaiból elért gólja az 5. legszebb volt.



Ma reggel indul a csapat Németországba, Budapestről Frankfurtba repül. Szerencsére a reptértől 20 percre van a szállás, így ebéd után marad idő a pihenésre. 18 órakor tréninget vezényel majd Juan Carlos Pastor és Marko Krivokapics, majd szerdán délelőtt is lesz foglalkozás. A Zágráb elleni kerethez képest annyi a változás, hogy Gaber megbetegedett, helyette Sunajko utazik. Szegedi szurkolókban sem lesz hiány, sok-sok Németországban dolgozó szimpatizáns is a lelátón lesz, de kisebb csoportok Szegedről is útra kelnek.



Az utolsó fordulóban a Zágráb a Celjét fogadja, a Vardar a Kristianstadot, a címvédő Kielce a Bresztet. Mindhárom meccsen a hazai csapatok az esélyesek, de látva az elmúlt időszak eredményeit, bármi előfordulhat.



A meccset a Sport 2 tv élőben közvetíti, a delmagyar.hu útinapló formájában számol majd be róla.