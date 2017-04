Mol-Pick Szeged: nyomás nélkül játszhatnak

Négy között a Vardar



A VELUX EHF férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntői közül egyben már eldőlt a párharc: a macedón Vardar Szkopje kiejtette a német Flensburgot (idegenben 26–24 és csütörtökön otthon 35–27).

A további párosítás, szombat, 18.30: Barcelona (spanyol)–Kiel (német), az első meccsen: 26–28; vasárnap, 18.30: Montpellier (francia)–Veszprém, az első meccsen: 23–26.

Délelőtt még Szegeden edzett, délben a Gőry Pincében közösen ebédelt, majd 13 órakor már Budapest felé tartott a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Este pedig már Párizs külvárosában foglalta el a szállását a magyar együttes. Ma 20.45-kor következik a BL negyeddöntőjének visszavágója a Paris SG ellen. Az első meccsen a PSG 30–27-re nyert Szegeden, így háromgólos előnyt harcolt ki.– A realitás az – kezdte a beszélgetést Balogh Zsolt , aki az első meccs egyik legjobb szegedi játékosa volt –, hogy a franciák nyernek és jutnak tovább. De mi nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára, nem lesz rajtunk nyomás, és már a szegedi meccsen is megmutattuk, hogy a világ legjobbjai ellen is képesek vagyunk a jó játékra. Felszabadultan játszhatunk, és ha kevesebbet hibázunk, akkor nyílttá tudjuk tenni a meccset.A franciák Szegeden könyörtelenek voltak, minden hibát büntettek. Világklasszisok sokasága erősíti a keretüket, akik képesek bármikor egy villanásra, egy remek lövésre, passzra.– Erősek, félelmetesen gyorsak, ezt megtapasztaltuk a pályán – jegyezte meg Balogh.– Úgy gondolom, az első meccsen volt esélyünk ellenük, de nem éltünk a kínálkozó lehetőségekkel, pedig volt belőlük bőven. Nagyon szerettünk volna jó eredményt elérni, ma itt a lehetőség, hogy javítsunk, képesnek tartom rá a csapatot, de csakis a legjobb játékunkkal lehet esélyünk erre. A szegedi meccs is megmutatta, hogy ott a helyünk a legjobbak között, és a világ legjobb csapatai ellen is lehet esélyünk.Az EHF honlapján lehet posztonként voksolni a legjobbakra. Öt játékos közül lehet megválasztani a legjobbat. Jonas Källman a balszélsők, Balogh Zsolt a jobbátlövők között szerepel, az edzők között pedig ott van Juan Carlos Pastor.– Évekkel ezelőtt nem gondoltam volna – zárta a beszélgetést Balogh Zsolt –, hogy egy ilyen előkelő listára felkerülök. Két éve is szerepeltem, akkor nagyon furcsa volt magamat látni Lazarovék között. Ez valahol egy elismerés nemcsak nekem, hanem a csapatnak is.A MOL-Pick Szeged tegnap Párizsban már nem edzett, ma délelőtt azonban lesz foglalkozás. A csarnok közvetlenül a hotel mellett van, így nem kell sokat utazni. 70 szegedi szurkoló váltott jegyet, így biztatásban nem lesz hiány. A meccset a Sport 1 élőben adja, a delmagyar.hu útinapló formájában számol be róla, illetve szöveges online tudósítással jelentkezik Párizsból.