Mol-Pick Szeged: olyan nincs, hogy lehetetlen

Thiagus Petrustól (balra) és Ivan Srsentől kemény védekezés kell a Kiel ellen. Fotó: thw kiel

Várakozás

Stefán Rafn SIGURMANNSSON,a MOL-PICK Szeged játékosa

– Egy nagyon jó meccset kell játszanunk. Koncentráltnak kell lennünk hatvan percen át, és megpróbálni minél több góllal nyerni ahhoz, hogy elérjük a célunkat, a továbbjutást. Mindig óriási szükségünk van a szurkolóinkra, így van ez most is. Nagyon sokat segítenek nekünk, fontosak számunkra. Csak úgy tudunk győzni, ha együtt van mindenki, a csapat és a szurkolók egyaránt. Ez a kulcsa az egésznek, hogy mi játszunk, ők pedig szurkolnak végig. Csak így sikerülhet nyernünk nyolc góllal.

„Olyan nincs, hogy lehetetlen! Nekik megyünk! Ezerrel, a szurkolóinkkal közösen – mondta a péntek délelőtti edzés közben Zubai Szabolcs, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának játékosa.Komoly, hétgólos hátrányba (29–22) került a magyar együttes Németországban, a THW Kiel otthonában. Jelen helyzetben még mindig azzal foglalkozni, hogy mit rontott el a Pastor-alakulat, felesleges, mert ez már a múlt.Ahogy a THW nyerni tudott ilyen különbséggel, miért ne sikerülhetne a Szegednek is. Az újszegedi sportcsarnok egy igazi katlan, ehhez a hangulathoz nincsenek hozzászokva az ellenfelek. Most is telt ház lesz – 14 órakor nyit a pénztár, állójegy még kapható –, a kékhívek pedig már napok óta a Facebook-oldalaikon megváltoztatták a profilképüket, amely egy nagy nyolcas szimbolizált. Ez a hátrány ledolgozását és a nyolc közé jutást jelenti.Meccslázban égnek a kékhívek is. A játékosok is érzik a meccs fontosságát. Az említett edzésen Balogh Zsolt parádésan pörgetett be egy labdát Bánhidi Bencének, aki a felső sarokba bombázta a labdát. Mindenki tapsolt: játékos, edző, gyúró. Ez pedig egy fontos jel egy nagy meccs előtt.Bodó Richárd, a PICK válogatott átlövője is ezt emelte ki.– A Kiellel fekszünk, a Kiellel kelünk. Az első meccs óta csak a visszavágóra készülünk. Pontosan, precízen kell játszanunk, ha leszűkítjük a hibáinkat, akkor nem lehetetlen küldetés a továbbjutás kiharcolása. Együtt vagyunk, ez minden helyzetben fontos. Tudjuk, hogy egy komoly és nagy hagyományokkal rendelkező ellenfél a THW, de itt most nem lesz kegyelem. Megyünk előre, csak előre!A csapatból mindenki egészséges, Matej Gaber is elkezdte az edzéseket, de a szlovén beállós még nincs olyan állapotban, hogy bevethető legyen, így minden valószínűség szerint az első meccsen szerepelt keret veszi fel a küzdelmet.A Kiel azóta nyert a Löwen (27–22) és a Gummersbach (29–23) ellen is, így remek formában érkezik a visszavágóra. Az biztos, hogy sokat nem tudtak a szegedi összecsapásra készülni, hiszen utóbbi meccset csütörtök este játszották.