Mol-Pick Szeged: száz szegedi a lelátón

Évekkel ezelőtt szoros barátságot kötött a MOL-PICK Szeged szurkolótábora a macedón Vardar Szkopje együttesének a híveivel. Ez egy komoly összetartást eredményezett, aminek köszönhetően most is száz szegedi szurkoló kel útra a macedón fővárosba, hogy a helyszínen izgulja végig holnap 17 órakor a Vardar–MOL-PICK férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzést, találkozzon az ellenfél táborával.Kőkemény ütközet vár a Pastor-alakulatra, hiszen az aktuális BL-címvédőnél vizitál. Szkopjéban még sohasem sikerült nyernie a magyar csapatnak, 2004 októberében játszott egyedül döntetlent (24–24). Azóta a Vardarral kétszer találkozott az európai elitsorozatban, és mindkétszer vereséget szenvedett. 2013-ban a BL selejtezőjében a szintén szkopjei Metalurg nyert a kékek ellen, így kijelenthető, hogy a magyar csapat nem nyerni jár Macedóniába.A meccs esélyese a Vardar. Igen ám, de egy hete sem adott volna senki sem egy fikarcnyi esélyt a PICK-nek a Löwen ellen. Az a játék, amit ott bemutatott a Szeged, több mint reménykeltő, nagyszerű, 37–35-ös győzelmet aratott. Szerencsére a magyar bajnokikat (Orosháza, Gyöngyös, Vác) is simán hozta eddig a kétszeres magyar bajnok 2018-ban, így kijelenthető, hogy a sérülések (Sego, Balogh, Gaber és Gorbok) ellenére is jó formába kerültek a játékosok.

A Vardar az elmúlt hétvégén elszenvedte első vereségét az A csoportban, hiába remekelt a következő idénytől a Veszprémet erősítő Sterbik Árpád a kapuban, a katalánok 29–28-ra nyertek.A Németországban szereplő keret kel útra ma délelőtt, este a szálloda mellett található Sport Center Jane Sandanskiban edz a csapat. A találkozót két szlovák játékvezető fújja, a meccset a Sport 1 TV élőben adja. A delmagyar.hu útinaplóval és szöveges online tudósítással jelentkezik.1. Vardar 11 8 2 1 299 – 253 182. Nantes 11 8 1 2 323 – 303 173. Barcelona 11 6 2 3 326 – 302 144. Löwen 11 4 4 3 322 – 305 125. Szeged 11 5 1 5 334 – 321 116. Plock 11 2 2 7 295 – 317 67. Kristianstad 11 2 2 7 278 – 333 68. Zagreb 11 1 2 8 274 – 317 4