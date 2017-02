Mol-Pick Szeged: szomorkodni nem érdemes

Holnap 13 órakor magyar bajnoki mérkőzést vív a MOL-Pick Szeged, a K&H-ligában a Budakalászt fogadja az újszegedi sportcsarnokban. A több egykori szegedivel felálló (Parrondo, Czina, Józsa, Sutka) vendégek ellen a győzelem a kötelező kategóriába tartozik. Sierra kapus továbbra sincs rendben, így minden valószínűség szerint Nagy Martin kerül be a keretbe, de Thiagus Petrus és Bóka Bendegúz sem tud játszani.Az NB I-es meccsről talán ennyit, hiszen mindenki az idei nyitó BL-meccsről beszél. Nyerhető találkozót bukott el a Szeged. Sajnos hasonló játékot láthattunk, mint az év végén Tatabányán, amikor 18–18 lett az eredmény. A harmatgyenge kezdés után talpra állt a csapat, sőt kimondottan jól játszott, a Skubét váltó Obranovic remekül osztogatott, Buntic, Källman és Bodó fontos pillanatokban szerzett gólokat. Még az is erőt adhatott a folytatáshoz, hogy sikerült átvenni a vezetést, és a második félidő is úgy indult, hogy szegedi előnyt mutatott az eredményjelző.A kulcs a védekezés és a kapusteljesítmény lesz – mondta Pastor mester még a Liszt Ferenc reptéren. Igaza lett, csak ebben a Breszt volt a jobb. A MOL-Pickben egyetlen játékos sem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, csak Jonas Källman volt dicsérhető, így pedig nehéz meccset nyerni. Főleg idegenben, ahol azért, tegyük őszintén a szívünkre a kezünket, a két montenegrói spori sem a szegedieknek kedvezett a hajrában.A MOL-Pick falát úgy lőtték át a fehéroroszok, ahogy akarták, és bizony a 2-es pozícióban védekező magyar játékosokat is többször becsapták. Sajnos évtizedek óta jellemző a Tisza-parti együttesre, hogy képes nagyjátékost „csinálni" valakiből, most Dzsamali lett a hős, a magyar válogatott átlövő rendesen megszórta magát, Pesic kapus mellett a Breszt legjobbja volt.Pedig a hazaiak a padlón voltak, információnk szerint Bebesko edzőt nem igazán kedvelik, így egy esetleges hazai vereség után elköszöntek volna tőle a vezetők. De nyertek, a szegediek pedig szomorúan térhettek haza a nagy fehérorosz hidegből, mert ha sikerült volna győzni, akkor most a B csoport élén állnának. A sportban azonban nincsen ha, dolgozni kell tovább, mert még nincs veszve semmi. Egy hét múlva a Vardar ellen hazai pályán lehet javítani, és most már jó lenne elkapni a macedón bajnokot is, de ez csak akkor sikerülhet, ha visszatalál a hihetetlenül egységes csapat a helyes útra.