MOL-Pick Szeged: Teljes kerettel készülnek

Szurkolói busz



Szurkolói busz indul Debrecenbe, a magyar kupa döntőjére április 15-én, szombaton.

Indulás hajnali 5-kor a Széchenyi térről, a Szeged étterem elől. 11 óra körül érkezés Debrecenbe, majd a bronzmeccs és a döntő megtekintése után szokás szerint megvárják a fiúkat, és indulás haza. Szegedre körülbelül este 10 körül érkezik a busz.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a 20/358-9813-as telefonszámon vagy a csapsziati5@gmail.com e-mail-címen kérhető Csapó Attilánál. A buszon már csak néhány hely van, így jó lesz sietni.

Minden ülőjegy gazdára talált, ma 15 órától már csak állójegyeket árusítanak az újszegedi sportcsarnokban a vasárnapi MOL-Pick Szeged–Bjerringbo-Silkeborg BL-nyolcaddöntő visszavágóra. Nem nehéz megjósolni, hogy a fennmaradó belépők is gazdára találnak, így ebben az idényben immár a hatodik telt házas Bajnokok Ligája-meccsén szerepelhet a magyar csapat.Nem véletlen a felfokozott várakozás, Dániában 26–24-re nyert a Pastor-alakulat, így karnyújtásnyira van a továbbjutás, a nyolc közé kerülés.– Nyertünk – kezdte a beszélgetést az immár 218 BL-gólnál járó Balogh Zsolt –, de még nem léptünk tovább. Ezt hangsúlyozza minden edzésen Pastor mester is. Ellenfelünkön nincs nyomás, Silkeborgban is megtapasztalhattuk, hogy komoly kis csapat, kellemetlen ellenfél. De itthon nem lehet gond, olyan szurkolótáborunk van, ami mindig sokat segít, így csakis a győzelemben hiszek, ezért dolgozunk mindannyian.Jó hír, hogy Bánhidi Bence már tegnap délelőtt a társakkal edzett, minden gyakorlatot elvégzett, így a magyar válogatott beállós minden bizonnyal visszakerül a csapatba. Marin Sego is egyre jobb állapotban van, a horvát válogatott kapus a debreceni magyar kupa négyes döntőre már teljesen felépül.A dánok csak szombat este érkeznek meg Szegedre, szerdán bajnoki meccsen 28–17-re nyertek a Ribe-Esbjerg otthonában.