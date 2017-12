MOL-PICK Szeged: ˝Ti jöttök˝

Kedves és tisztelt José, Marin, Jonas, Mario, Stefán, Pedro, Alen, Zsolt, Bálint, Thiagus, Szergej, Richárd, Stas, Dmitrij, Bence, Szabolcs, Matej! Remélem, nem veszitek rossz néven, hogy a keresztneveteken szólítalak benneteket. Húsz éve vagyok sportújságíró, sokkal több esztendeje a sport, a szegedi sport figyelője, szurkolója – és még akkor is az leszek, amikor ti már régen messze jártok a napfény városától.



Ti, a MOL-PICK Szeged játékosai a magyar bajnokság legutóbbi két fordulójában a 10. (Budakalász) és a 11. (Gyöngyös) helyezett ellen játszottatok döntetlent. Mondhatnánk, idegenben jó az iksz, de a Budakalásszal itthon nem bírtatok. Hagyjuk is az iróniát, ennél sokkal komolyabb ugyanis a helyzet.



Tudjátok, hogy most hogyan álltok a bajnokságban?



A második helyen, a vesztett pontok tekintetében azonosan a Tatabányával. És csak csendben tesszük hozzá: a Balatonfüreddel is.



Tudjátok, kivel játszotok jövő vasárnap idegenben?



A Tatabányával. Tudjátok, hogy annak a meccsnek mi a tétje? A 2018–2019-es Bajnokok Ligája-indulás. Az, hogy a Veszprém mellett ki képviseli majd Magyarországot a legrangosabb európai kupasorozatban.



Tudjátok, mekkora szégyen lenne, ha hosszú-hosszú évek után nem a MOL-PICK Szeged lenne ez a csapat?

Tudjátok, ezzel mennyi embernek okoznátok csalódást?



És tudjátok, mennyi kárt tennétek ennek a patinás, sok nagy sikert megélt csapatnak?



Az elmúlt hetek teljesítménye alapján szerintem nem vagytok tisztában azzal, amiket most leírtam.



És már félnünk kell a Dabas elleni holnapi meccstől is – nem beszélve a jövő vasárnapi rangadóról.



Nem tudom, mit gondoltok, mi a motivációtok, mit akartok – az öltözői dolgok nem is ránk, szurkolókra tartoznak. Mi csak ötletelünk (edzőbuktatás? klikkek az öltözőben?), közben azt látjuk, szenvedtek, és hétről hétre csalódást okoztok nekünk.



Ami történt, azt nem lehet megváltoztatni. A becsületet és a szurkolók szeretetét még vissza lehet szerezni – sok apró pici lépésben. Először a Dabas, majd a meccs előtt vért fogyasztó Tatabánya ellen.



Nekünk az életünk meccsei lesznek.



Ti jöttök.



Mádi József